El Magikae torna a Gironella amb presència internacional, preus populars i tot un cap de setmana

Més d'una desena d'artistes, des de locals fins a internacionals

El, el Festival de Màgia de Gironella, torna aquest any. La segona edició del festival se celebrarà el cap de setmana de l'1 i el 2 d'abril, i presenta nombroses novetats: des del canvi de data i duplicant les jornades, a la presència d'artistes internacionals. Tot plegat, mantenint l'essència d'una proposta. En definitiva, de"Tenim ganes de consolidar el festival. És una proposta que ens pot fer diferents en la comarca", detalla el regidor de Cultura,, que ha celebrat que enguany, "el programa està atapeït, amb actes diversos i màgia en tots els seus màxims exponents". I és que, un dels principals objectius de l'Ajuntament de Gironella, organitzador de la mostra juntament amb, és atreure a tots els públics: "".D'aquesta manera, el festival aposta per la "transversalitat", amb activitats com tallers, humor, il·lusionisme i propostes infantils. I, tot això, destaca el regidor,, ja que "el 90% de la programació és gratuïta". En definitiva, amb el Magikae "la màgia surt al carrer", també amb al voltant d'una desena de parades del món de la màgia. "Fem una aposta important, així que", ha remarcat Vall, que ha reconegut que l'equip de govern se sent

La proposta de Gironella neix d'Una Tona de Màgia, el festival osonenc de màgia que enguany celebrarà la seva setena edició els dies 5, 6 i 7 de maig. Està dirigit pel mag Jordi Pota, qui treballa per programar propostes arreu del territori per tal de reivindicar la màgia i l'il·lusionisme com una branca "de les arts escèniques i de la cultura". "Volem demostrar que la màgia té més possibilitats que les que pensem", remarca.

En primer lloc, Pota ha posat en relleu que el Magikae duplica l'aposta, passant d'una sola jornada el 2022 a. A més, canvia el final de maig per l'inici d'abril, esperant arribar a les personesi enganxar uns dies més agradables meteorològicament, ja que l'any passat, l'onada de calor i la temperatura de més de 30 graus no van ajudar.

El plat fort de la segona edició del festival de màgia de Gironella és la Gala Internacional de l'1 d'abril, a partir de les 21.00 hores, a l'Espai el Blat. Sota la conducció del mateix Pota, que oferirà petites intervencions entre artistes i en l'inici i la cloenda de l'acte, els dos artistes convidats són el madrileny Héctor Mancha i el belga Sébastien Dethise. Ambdós han estat mundialment reconeguts i premiats, i per això, la gala promet oferir un espectacle de primer nivell. Les entrades tenen un preu de 6 euros anticipades i 8 a taquilla. A més, el mateix Mancha oferirà l'altra proposta gran del Magikae, el 2 d'abril a les 18.00 hores, també a l'Espai el Blat. Es tracta de l'espectacle Unipersonal familiar - ¡Mago lo serás... tu!, i les entrades tenen un cost de 6 euros anticipades i 8 a taquilla.



La resta del programa es pot consultar en la nova web del festival, i inclou principalment activitats gratuïtes i al carrer, excepte dues que tenen un preu simbòlic de 2 euros. Aquestes són el Curs de Màgia que oferirà Marc Sàbat a l'Espai Santa Eulàlia l'1 d'abri a les 10.30 hores, i els dos passis d'El domador de puces de Fèlix Brunet, al mateix indret el dia 2 d'abril. Precisament, el taller de màgia té dos grans objectius: acostar la creació de la màgia a petits i joves per tal que aquesta art es continuï cultivant en el futur; i feminitzar el sector, ja que tal com ha reconegut el mateix Pota, "és un art molt masculinitza't", i el cartell del programa així ho evidencia. Tanmateix, el 28 de març, la màgia arribarà a les aules, amb una proposta amb els alumnes de quart, cinquè i sisè de les diferents escoles del municipi.

Els altres artistes que se citaran a Gironella pel Magikae, són: el Professor Karoli, Àlex Gilabert, Óscar Sánchez, el duo Set de Màgia, Dani Magyk, Karlus Soler i el Mag Pol. "Convidem a tothom a venir perquè segur que trobaran el seu espai", ha sentenciat Vall, qui ha incidit que Gironella "vol treure i vol atreure la cultura".