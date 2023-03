Berga treballarà amb els veïns per millorar la mobilitat de la ciutat

Empenta a la bicicleta, el transport públic i els vianants

L'ha entrat en la segona fase de l'elaboració del nou(PMUS), el qual ha de reemplaçar el vigent i que data del 2014. De fet, les ciutats amb més de 50.000 habitants i les capitals de comarca estan obligades a actualitzar aquestes directrius cada sis anys, així que Berga ja va tard. Un dels aspectes estratègics per a la redacció del PMUS és la, i per aquest motiu, el consistori berguedà ha organitzat, pel pròxim 29 de març, la, per tal d'elaborar un diagnòstic entre tècnics experts i la mateixa ciutadania."La mobilitat pública és una qüestió que preocupa molt els ciutadans", ha assenyalat el regidor de Participació,, que ha reiterat que "la participació no només és demanar als regidors i esperar que ells facin, és que". L'acció tindrà lloc entre les 17.30 i les 19.30 hores aproximadament, amb sortida i arribada de la. Després d'una breu introducció de l'equip de govern, aquests es deslligaran de l'activitat per tal que únicament desenvolupin el treball de campde l'activitat.En concret, la jornada comprèn quatre rutes amb diferents recorreguts per tal d'identificar els "punts conflictius" i recollir propostes de millora. "Serà una bona manera de conèixer la realitat de la ciutat", ha remarcat Comas, que ha puntualitzat que "Berga té moltes particularitats". La primera ruta serà en bicicleta, i recorrerà més de set quilòmetres entre eli l'. A peu, s'han definit tres recorreguts diferents: un pel, de 2,4 quilòmetres; un per la, de 3,5 quilòmetres; i un per la, de 3 quilòmetres. Per sumar-se de qualsevol de les quatre rutes cal inscripció prèvia , amb l'objectiu, tal com han informat des de l'Ajuntament, que hi participin al voltant d'una desena de persones a cada ruta per tal que sigui un "procés òptim".No obstant això, des del consistori apunten que, mitjançant altres vies de diagnòstic,com les associacions de mares i pares dels centres escolars de la ciutat, agrupacions de veïns dels diferents barris i col·lectius amb mobilitat reduïda, entre altres.L'objectiu final del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és que "deixem el cotxe a casa". Així ho ha sentenciat el regidor de Mobilitat,, que ha especificat que per a l'assoliment del Pla és indispensable fer un bon treball previ d'anàlisi de les necessitats. I és que el PMUS no només incideix en l'afectació en els, sinó que també serveix per reordenar i intervenir en aspectes com. A tal d'exemple, alguns punts "sensibles" ja detectats i sobre els quals s'aprofitarà per aprofundir durant la jornada Mou-te són l'aparcament a la, la zona de la futura estació de busos de la, i la rodalia de l'Sigui com sigui, el PMUS incidirà en potenciar el bus urbà, la mobilitat a peu i en bicicleta, i l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. Tot plegat, i tal com ha emfasitzat Casals, contribuirà a dotar de més dinamisme elde Berga, a millorar ladels seus habitants, i a impulsar lesL'Ajuntament de Berga va engegar la renovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible el, i estima poder-lo tenir acabat i aprovat