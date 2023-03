Ivan Sànchez encapçalarà la proposta de la CUP a Berga per a les municipals

Una trajectòria iniciada el 2007

Cares conegudes i cares noves

Els membres que encapçalaran la proposta de la CUP Foto: Lídia López

La(CUP) a Berga ha anunciat avui les primeres 10 persones que formaran part de la seva llista per optar a revalidar, per tercera vegada consecutiva, l'alcaldia de la capital berguedana, en les eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig. L'escollit per encapçalar la proposta és l'actualment batlle de la ciutat,, que ha assegurat que tant el partit com ell mateix"Estem fermament convençuts que", ha declarat Sànchez en una compareixença davant la premsa, on ha refermat que "em sento fort i capacitat" pel càrrec, i insistint que "s'ha demostrat, durant els dos anys que m'ha tocat estar al capdavant". En qualsevol cas, l'alcaldable ha tret pes a la seva figura i ha puntualitzat que en la candidatura de la CUP,, i no la persona que encapçala la llista. "No soc el lider de res, només encapçalo la llista. I me'n sento orgullós perquè estimo Berga", ha sentenciat.D'aquesta manera, la formació esvaeix els dubtes sobre la continuïtat de Sànchez, respecte de les cares visibles del projecte, i fins i tot, pel que fa a la mateixa presència de la CUP als comicis. "Penso que és molt sa que, internament, com a organització, ens plantegem diferents escenaris", ha compartit l'alcaldable, que ha assegurat que, després de "debats interns i externs, el resum de les consultes és que la CUP continua sent necessària per a la ciutat".La CUP va arribar al consistori berguedà en les, assolint dos regidors. Des d'aleshores, la proposta de la CUP, sumant un representant més l'any 2011 iper tan sols 58 vots més que CiU, empatant a sis regidors. A més, amb aquella victòria va assolir la vara, per primera vegada en la història de Berga, una dona:, sumant encara més regidors i fregant la majoria, amb un total de vuit dels 17 que conformen el consistori. Des del 2021, però, ocupa l'alcaldia, després que l'alcaldessa dimitís per motius de salut.Precisament, Sànchez ha fet èmfasi en aquesta història de la formació a Berga, i ha precisat que "". Ara bé, sobre el preu que pugui comportar el desgast dels vuit anys a l'alcaldia, l'alcaldable ha incidit que "el temps i la història ens ho dirà", tot i recalcar que "". Així, a l'espera de presentar pròximament els detalls de la proposta, la CUP ha avançat la seva voluntat de continuar treballant en la millora del Barri Vell i han fet èmfasi en la seva tascaSense entrar en detall de la composició de la llista que presentaran en les eleccions, més enllà de la primera plaça, Sànchez s'ha acompanyat de les persones que se situaran en els primers llocs de la candidatura. Entre els noms, s'hi troben alguns membres de l'actual equip de govern:. Així mateix, també se sumaran a la proposta de la CUP cares noves, com:, metge anestesiòloga;, investigadora postdoctoral;, música i directora de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès;, arquitecta i investigadora a l'UPC; i, tècnic de so i, actualment, tècnic de recursos humans.