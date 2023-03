L'Ajuntament de Berga renovarà una part de la vorera del passeig de la Pau

Adaptació de passos de vianants

L’farà obres per renovar un tram de vorera del. L'actuació començarà avui, 21 de març, i comprendrà els, a la part superior del vial de pujada. Segons apunta el consistori, es tracta d’un sector que "els últims anys ha patit deformacions que". Durant les obres també s’aprofitarà per, actualment insuficients, com ja s’ha anat fent a l’altra banda del passeig de la Pau, entre la Gran Via i la plaça de la Creu.Les obres van a càrrec de l’empresa Graves i Excavacions Castellot, SA i tenen un. Mentre es duguin a terme,a través d’un espai habilitat i delimitat per tanques. L’actuació també implicarà la(5 places d’aparcament en zona blava), per poder disposar d’amplada suficient per al pas de vehicles i emplaçar la maquinària d’obra pels treballs de demolició de paviment i càrrega de runes.D’altra banda, la setmana passada es van iniciar obres d’a la cruïlla dels, en aquest cas a càrrec de la brigada municipal d’obres. L’actuació implica rebaixar tota la vorera al voltant dels passos de vianants, per permetre el. Un cop enllestides les obres, es farà el mateix a la cruïlla entre els, amb l’objectiu d’aconseguir unen una de les zones més densament poblades de la ciutat. L’adaptació de passos de vianants va ser una de les propostes guanyadores de la votació dels