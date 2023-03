El Consell Comarcal destina 587.000 euros a millorar camins rurals

Elinverteixen obres de millora i manteniment de vies de comunicació rurals a 14 municipis:Els camins on s’actua aquest any presenten diferents problemàtiques:pel pas del temps, que ha fet aparèixer esquerdes i sots; i els xaragalls al llarg dels camins provocats per, sobretot en camins amb pendent pronunciat que provoca que l’escorrentia de les aigües de pluja s’endugui la grava i apareguin fangueres, que fa que siguin impracticables. D'aquesta manera, les actuacions consisteixen a fer eldonant prioritat a la pavimentació amb formigó o asfalt, que minora els costos de manteniment posterior, laper tal d’evacuar l’aigua de la via i la formació del trenca-aigües corresponents en les zones de més pendent.El conseller d’Entorn i Medi Natural,, ha exposat que "el deteriorament de la xarxa de camins, i a voltes, malauradament, pel seu mal ús, així com pelcada vegada més torrencial". L’elevada despesa en manteniment que representa per als ajuntaments fa que aquestes actuacions es puguin realitzar gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal. Llamas també ha explicat que les actuacions seleccionades "han estat les d’aquells municipis que han manifestat la seva voluntat de participar i que en l’anterior convocatòria no van ser-ne beneficiaris segons la metodologia de selecció establerta". Així, ha destacat que el Consell Comarcal del Berguedà assoleix el repte de finançar per primera vegadaPer demanar aquestes ajudes es va requerir que les actuacions presentades complissin algun dels següents aspectes: que fossin vies de comunicació principal entre municipis; enllaç entre nucli urbà i masies aïllades o en reforma; reparació, senyalització i tancament de vies de circulació per a diferents usos; vies de comunicació d’emergència o de defensa contra incendis forestals i accés de vehicles de serveis i emergències. El Consell gestiona aquestes actuacions gràcies a lesper al 2023 delde la Generalitat de Catalunya.Entrant al detall de les actuacions, se n'han sol·licitat i aprovat un total de 15. La que compta amb una major aportació econòmica correspon a l', per valor de 103.495,43 euros, seguida de laper 69.071,22 euros. També cal posar en relleu les partides de per a l', en el tram comprès entre el pont de la Fàbrega i el límit del terme municipal (48.148,68 euros); ladel PK 0+724 al PK 1+080 de l'Espunyola (47.500 euros); i el(47.000 euros).