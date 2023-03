Berga homenatjarà Jordi Cussà i en reivindicarà l'obra poètica

El vincle amb Berga

Tres actes principals

Berga retrà homenatge a qui fou "el narrador i novel·lista més important de la història a la ciutat, la comarca, i fins i tot, la Catalunya Central",. Així s'hi han referit els impulsors de la jornada per reivindicar la seva figura, que tindrà lloc el pròxim, i que també van ser bons amics de l'escriptor. Ara bé, en aquell acte no només es recordarà el seu univers com a prosista, sinó que també servirà per posar en valor la seva faceta de poeta, publicant un recull de més de cinquanta poemes inèdits.ha estat l'encarregada de fer realitat A tres de quatre, el poemari que recopila un total de 54 poemes que han estat seleccionats per la traductora, amb qui durant molts anys va estar compartint les seves peces per tal de rebre'n el feedback. D'aquesta manera, el recull és un nou exemple de la particularitat en la forma de Cussà, ja que tots els poemes estan escrits com a dotzets, que tal com ha detallat l'editor, de L'Albí, es conforma de tres estrofes de quatre versos cadascuna. Així, Cassassas ha fet la tria entre el més d'un centenar de poemes mai publicats del berguedà, culminant doncs un "repte" que tenia pendent amb Cussà, ja que només havia publicat dues recopilacions dels seus poemes. "Volem reivindicar el Jordi com a autor de poemes, ja que fes el que fes,", ha sentenciat Huch.D'aquesta manera, el plat principal de l'homenatge, que tindrà lloc ala partir de les 18.30 hores, serà unamb algunes de les peces publicades en A tres de quatre, alguna de les quals comptaran amb l'acompanyament musical del també amic. "Hi ha dimensions del Jordi que encara no hem acabat de descobrir", ha precisat el músic, que ha exemplificat la genialitat de Cussà compartint que "va beure de fonts com Shakespeare i Beckett". De fet, la seva faceta com a dramaturg i actor també serà homenatjada, amb la participació durant el recital, de membres d', companyia amb la qual va treballar durant anys. I, encara en l'aspecte musical, Guitó ha avançat que, durant la jornada, presentarà per primera vegada en públic El vals per a Jordi Cussà, que va compondre ell mateix en una nit d'insomni.Segons ha detallat la germana del novel·lista,, la família se sent molt feliç del fet que "es continua recordant al Jordi", tot recalcant que el seu germà va ser "", i per això, "molta de la seva poesia està inspirada per Berga i la seva gent". "Volem que la gent se senti orgullosa d'aquesta obra", ha manifestat Cussà, que ha confirmat que la família, juntament amb els instituts de la ciutat, estan treballant perpròximament.En aquesta línia, l'alcalde de Berga,, ha valorat que "és una bona notícia, pel Jordi i pel Berguedà" si es culmina l'acord per acostar Cussà als centres educatius, tot declarant que "quan jo anava a l'institut, ningú parlava del Jordi, i". En darrera instància, l'alcalde ha fet referència a la importància de l'autor berguedà i la qualitat humana que es manifesta en les paraules dels assistents: "Coneixem el seu valor a través dels seus amics, i avui ha quedat clar".Finalment, des d'ha coincidit en la contribució de Cussà en el teixit cultural de la ciutat gràcies a la seva constant predisposició: "El Jordi mai tenia un 'no'; sempre feia el que li demanàvem". A més, també ha fet èmfasi en la seva, fent referència a "les paraules i expressions berguedanes" que es poden trobar en els seus treballs i que "haurien d'aprofitar tots els professors de literatura".La jornada de l'homenatge es distribuirà en tres parts. En la primera, es farà referència al Jordi Cussà "polièdric": dramaturg, traductor i novel·lista. Hi prendran part:. El segon bloc servirà per presentar A tres de quatre, i estarà a càrrec de, autor de l'epíleg del llibre. En darrera instància, se celebrarà el recital, amb la música dei la interpretació de l'. L'acte estarà conduït per la periodistaLa trajectòria de Cussà es va iniciar a la dècada dels 80, però no va ser fins al 2000 que es va, recuperada finalment el 2016 per l’Albí. Va publicar també La serp (2001), L’Alfil sacrificat (2003), Apocalipsis de butxaca (2004), La novel·la de les ànimes (2005), Clara i les ombres (2007), El noi de Sarajevo (2010), A reveure, Espanya (2010), Formentera lady (2015), El trobador Cuadeferro (2016) i El Ciclop (2017). Cal destacar, encara, els reculls Contes d’onada i de tornada (2009) i Contes del Bé i del Mal (2012). Darrerament, va aparèixer encara El primer Emperador i la reina Lluna (2021), guanyadora dels premis Crítica Serra d’Or i L’Illa dels Llibres i finalista del premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. I, pòstumament, Les muses (2022).