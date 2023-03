La 12a edició del FeMAP programa sis concerts al Berguedà

Sis concerts al Berguedà

El(FeMAP), ha fet pública avui la seva programació per a la 12a edició del festival., amb un concert de la soprano Marta Matheu, i farà pas a una edició que compta amb un total deoferts per 22 grups i solistes de renom, arreu delsque hi participen., amb l’actuació de la també soprano María Hinojosa & Pérgamo Ensemble, a Camprodon.En aquesta ocasió, el FeMAP continua apostant pels Concerts amb Gust, atès a la bona rebuda que van tenir en la passada edició. D’aquesta manera, aquest 2023, fins a nou concerts es faran al migdia i oferiran unainclòs al preu de l’entrada. Aquesta iniciativa va néixer per donar suport als productors i elaboradors locals dels municipis pirinencs, i per tal d’I, en la mateixa línia, hi haurà una quarantena d’activitats complementàries que es realitzaran prèviament al concert per. Així, enguany, a més de les degustacions, hi haurà activitats tan diverses com visitar esglésies i conèixer la història dels municipis, passejades naturalistes o amb barca, entre d’altres. Gairebé totes aquestes activitats són guiades per grans coneixedors i experts del territori.Passant a observar la programació a la comarca, el primer concert del FeMAP enguany al Berguedà serà a l’, ela les 20.00 hores. Hi actuarà, una coproducció del Festival de Pasqua de Cervera i el FeMAP que demostra, per mitjà d’aquesta obra i recreant el variat i contrastat alineament litúrgic de la festa de Santa Isabel de Portugal, la magnificència del so i l'esplendor àulic del segle XVIII de la Capella Reial i Patriarcal de Lisboa. Com a proposta complementària, s’ha inclòs una visita guiada per, que recorrerà el centre històric del poble, passant pels carrers i cases que encara respiren aquells trets del segle XIV.El, a les 21.00 hores, elserà l’escenari que ocuparà. Aquest conjunt s’endinsa en l’època de màxima esplendor dels cossos de música de timbals, tabalers i trompetes, per presentar bona part del repertori que encara avui es conserva, i que troba les seves arrels en la tradició militar i heràldica europea. Aprofitant l’ocasió, el FeMAP ofereix una visita guiada a, que es troba al mateix Convent de Sant Francesc, i que permetrà als assistents descobrir la comparseria de la festa berguedana.Una mescla de zambra i sarabanda ompliran l’ela les 19.00 hores.posa sobre l’escenari aquests dos mons de gresca, bullici i enrenou: En el flamenc, la zambra és la festa dels gitanos del Sacromonte de Granada; I en el barroc, la sarabanda és una dansa popular, sovint censurada moralment, o una dansa solemne de ritme ternari. La proposta aporta una perspectiva pròpia de la música antiga integrant-hi elements moderns, com ara la improvisació o la utilització d’instruments de vent com el clarinet o el saxofon.Elacollirà, ela les 19.00 hores, el concert d’. El duo oferirà un programa que esborra els límits entre la música culta i la música tradicional, entre els manuscrits i la tradició oral, entre allò propi i allò extern, entre la música de les corts i la música dels carrers. Cançons de trobadors, occitanes, tradicionals catalanes, sefardites i romanços dels segles XIV i XV, que conviuen i es fonen amb les músiques més excelses de compositors com J.S. Bach i H.I.F von Biber, del Llibre Vermell de Montserrat i del Cancionero Musical de Palacio. Sarabanda. Paral·lelament, els assistents podran gaudir d’una visita per l’, situat a 2.537 metres, i que és un excel·lent balcó del Pirineu central.L’endemà,, el mateix duo oferirà una actuació a Berga, concretament, l’. Serà a les 19.00 hores i es complementarà amb una visita guiada alde Sant Quirze de Pedret.L’convidarà, a l’el, a conèixer el llegat dels grans poetes i músics andalusins, centrant-se especialment en les nubas, una forma poètico-musical que representa la més gran esplendor de la música andalusina. Aquesta branca es va iniciar a la Península per mitjà dels àrabs que s’hi van establir i dels emigrants d’Orient Mitjà que es van instal·lar al nord d’Àfrica i a Al-Àndalus, i és resultat d’una barreja entre la música oriental i la música tradicional de cadascun d’aquests llocs. L'entrada inclourà una ruta per, recorrent els llocs més emblemàtics dels episodis carlins. L’actuació serà a partir de les 21.00 hores i posarà punt final als concerts programats al Berguedà per l’edició d’enguany del FeMAP.