A LA VORA DEL FOC

Hipòcrites.



Hipòcrites, sí, sense article que ens determini de cap manera, perquè no fa falta.

Al balanç de la nostra civilització, d’aquest lloc i d’aquest moment que ens ha tocat de viure, la diversitat cultural, d’origen, generacional, funcional, de gènere i d’identitat és un dels nostres valors més amenaçats -per amenaçant i amenaçador-. I la hipocresia és l’enemic que, des de dins, somrient, i potser sense voler-ho ni adonar-se’n, la saboteja i debilita, esdevenint un patogen resilient que fins i tot fa seure Chomsky a la tassa del meu costat demanant més paper, i no per escriure-hi, precisament.Totes i tots portem una màscara per amagar, per no ensenyar la nostra veritable cara. Perquè no estem segurs o no ens agrada el que veiem cada dia quan ens enfrontem al mirall de casa, o perquè pensem o -millor- creiem -perquè a pensar tampoc no ens hi atrevim gaire- que és millor vestir un altre semblant que ens faci més semblants als altres.Els altres!I els altres, qui són? Doncs més emmascarats com nosaltres, que s’esforcen per pintar-se al rostre el gest i les faccions d’aquells que porten la carota envernissada, més lluent i ben calçada i estigmatitzen als que gosen anar amb la cara destapada.Gregaris els uns, hipòcrites els altres i ingenus i imprudents els tercers, enarborem la bandera de la diversitat, mentre ens maquillem per no ser diferents, deixant que els sentits ens enverinin l’ànima i que els sentiments de veritat morin en un mocador rebregat i xop de llàgrimes.