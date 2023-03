L’Hospital de Berga acollirà un taller per confeccionar gorres oncològiques

L’i la secció berguedana de l’, han organitzat un taller per confeccionar gorres oncològiques. Aquest tindrà lloc el 27 de març, coincidint amb el Dia mundial del càncer de cèrvix i el càncer de còlon. Aquestes peces són molt útils en processos de pèrdua de cabell durant el tractament oncològic.El taller arrencarà a les 11.00 hores, i és unaen què les persones participants rebran tot el material necessari per confeccionar el seu propi casquet. Anirà a càrrec de, voluntària de l’Associació Contra el Càncer.Les gorres i casquets elaborats amb una finalitat oncològica estan confeccionats amb, i tenen un disseny especial perquè s’ajusti el millor possible a la pèrdua de cabell. D'aquesta manera, es vol donar la màxima comoditat a les persones que els porten.Per tenir més informació o inscriure’s al taller, cal informar l'organització, trucant al telèfon 657 995 836 o enviar un correu electrònic a merce.molas@contraelcancer.es.