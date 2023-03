La Pobla de Lillet desenvolupa una audioguia per potenciar el turisme

Laha desenvolupat una audioguia per. A través d'uns, que s'han distribuït pels punts més emblemàtics del municipi i que són escanejables amb els dispositius mòbils, s’accedeix a una pàgina web (també s'hi pot navegar directament, en cas que no trobem cap QR), on en quatre idiomes diferents, s'ofereixenInicialment, les audioguies s'han desplegat en, i en aquests moments, permet fer una visita guiada per tot el. Amb aquesta, el consistori considera que "millora la qualitat de la nostra oferta turística pel visitant i eleva a l'excel·lència la visita al nostre municipi". "El fet de poder escoltar i visualitzar al mateix temps, permet endinsar-se en els detalls del nostre patrimoni i", sentencien.Paral·lelament, també s'ha implementat una millora en l'aplicació de l'escape town, creada el 2019, amb la versió 2.0 i que té lloc als. Aquest nou joc implementa dues proves més, totalment gratuïtes amb l'entrada als Jardins Artigas. El fet de superar-les permetrà obtenir gratuïtament un codi i el mapa necessaris per jugar a l'aplicació completa El Tresor de Gaudí, iLa voluntat de l'aplicació és, oferint-los de manera gratuïta l'experiència de l'escape town i que s'aturin, passegin i gaudeixin també del nucli urbà de la Pobla de Lillet.Les dues accions, corresponents a les audioguies i la millora de l'escape town, han estat implementades a través de dues subvencions sol·licitades i atorgades per part de la, i amb recursos propis de l'