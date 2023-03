L’Hospital de Berga posa en marxa un pla de formació amb píndoles curtes

Dimecres de formació és el títol del programa que ha posat en marxa l’en una aposta clara per la. Es tracta de píndoles de curta durada (menys d’una hora) que es faran cada dimecres i en què, per aprofundir en temàtiques concretes i adquirir coneixements específics en poc temps.En la primera sessió, s’ha presentat la memòria de la. Dimecres vinent, es parlarà de la, especialment adreçat a infermeres d'Urgències i SEM; i la setmana següent, d. Cada sessió es fa dues vegades per facilitar l’assistència de professionals que treballen en els diferents torns.L’objectiu és que aquestes formacions siguin, que bé individualment o per equips, puguin presentar una píndola formativa, perquè els companys puguin adquirir coneixementssobre una matèria concreta o per a la realització de determinades tasques en el lloc de treball. Des de Formació de l’Hospital de Berga, però, també es planteja la possibilitat que si es detecten necessitats formatives específiques que s’ajustin a aquest format, puguin participar-hi formadors externs al centre, professionals d’Atenció Primària i pacients experts, segons la temàtica.