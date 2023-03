El Síndic de Greuges executa 144 actuacions al Berguedà el 2022

Més de 23.000 actuacions arreu de Catalunya

Al llarg del 2022, elha desenvolupaten la comarca del Berguedà. Així es desprèn de l'informe de balanç anual elaborat per la institució i que aquesta setmana, la síndicaha entregat a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament de Catalunya,Pel que fa al cas de la comarca, un total des'han adreçat al Síndic de Greuges, de les quals pràcticament la totalitat han estat persones físiques (tan sols hi han interactuat dues persones jurídiques, adscrites al grup d'Entitats, Empreses, Comunitats i Plataformes). D'aquestes 108 usuàries,De les 144 actuacions registrades, 63 (43,75%) es corresponien a, mentre que les 81 restants (56,25%) han estat. Així mateix, aquest 2022, no s'ha efectuat cap actuació d'ofici al Berguedà.Passant a observar el detall de la matèria, 44 de les actuacions (el 30,6% i dividides en 23 queixes i 21 consultes), corresponien al grup de. En concret, destaquen les 14 actuacions sobrei les 13 de. L'han estat el segon bloc de demandes més freqüents al Síndic de Greuges de la comarca el darrer any, sobretot en l'apartat de l', que ha sumat 14 queixes i 10 consultes. El pes global del grup ha estat d'un 24,3%.Leshan suscitat el 15,3% de les entrades a la institució per part dels berguedans, amb una especial preponderància de les qüestions sobre elt i l', amb 10 i 9 actuacions respectivament. En darrera instància, les qüestions dehan acumulat un 13,9% de peticions, amb 5 queixes i 15 consultes; i l'àmbit de laha sumat 12 gestions, el 8,3% del global. Així mateix, no s'ha presentat cap demanda en relació ambPer municipis, els veïns i veïnes que més s'han adreçat a la institució al llarg del 2022 són els de, amb 33 queixes i 59 consultes. Des des'han efectuat 6 queixes i 6 consultes, i des des'han registrat 6 queixes i 4 consultes.Pel que fa a les dades en el conjunt del territori, el Síndic de Greuges ha dut a terme, durant el 2022,, corresponents a les peticions de lesque s'hi han adreçat. Aquestes es corresponen a. Per temàtica, el grup detambé ha estat el més freqüent, si bé amb més volum que al Berguedà: unde les actuacions arreu de Catalunya han tingut a veure amb aquesta categoria.La resta d'apartats destacats en el conjunt català, són:(18,95%);(17,51%); i(13,04%).