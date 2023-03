Olvan debatrà sobre els reptes de l'entorn rural al cicle 'Sobiranies per un municipalisme transformador'

Us presentem un cicle de xerrades que iniciem aquest divendres 17 a les 18.30h a l’Ajuntament d’Olvan.



Es tracta d’un cicle de debats sobre temes estratègics del municipi i del món rural per extensió.



El cicle de debats estratègics titulat Sobiranies per un municipalisme transformador, organitzat per l’i l’, engega demà. Aquest cicle respon als múltiples reptes (energètics, alimentaris, habitacionals) que afronten elsen el context actual, els quals caldrà que les solucions siguin plantejades. En aquest sentit, és on apareix las que permetin definir adequadament els problemes de la nostra societat, que contribueixin a, i que, finalment, permetin fer-ne un seguiment útil.Des del consistori assenyalen que, si bé molts debats són coincidents per a les zones urbanes, cal també pensar i aportar des del món rural i local, i. Per tant, l’objectiu d’aquestes jornades és "obrir debats sobre les nostres petites col·lectivitats locals, tenint en compte la nostra dimensió, el nostre entorn natural i els nostres reptes socials, econòmics i ambientals". A més, també volen "generar discurs i contingut, de manera que els òrgans de decisió i participació popular es puguin dotar d’, i per a l’elaboració del seu pla de treball".D'aquesta manera, demà, 17 de març, s’inicia el cicle parlant sobre la. La sessió tindrà lloc a l’Ajuntament d’Olvan a les 18.30 hores, i comptarà amb la participació de(geògraf, investigador i consultor en paisatge, energia i planejament territorial) i tres experiències inspiradores: la compra col·lectiva de plaques solars del Baix Solsonès, a càrrec de la(de l’Arada i Territori de Masies); la lluita per la recuperació de la central hidroelèctrica de Sant Quirze de Besora, de la mà d’(regidor i membre de la plataforma Recuperem l’Energia); i un soci de la cooperativa energètica Pedraforca de Saldes. L’objectiu de la taula és debatre com han d’avançar els entorns rurals cap a la transició energètica per, i com es protegeixen dels oligopolis energètics i dels macroprojectes que atempten sobre el món rural buscant únicament el lucre privat.El dijous, 23 de març, a les 18.30 hores, l’Ajuntament d’Olvan acollirà la, amb la participació del mateix consistori,(de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV) i dues experiències inspiradores: el projecte de masoveria de l’Ajuntament de Navàs, amb; i la cooperativa Cal Blanxart Coop del barri vell de Berga, de mà de la sòcia. L’objectiu de la taula és identificar els principals reptes en termes d’habitatge que afronten els espais rurals iFinalment, el 29 de març a les 18.30 hores, al Local Social de Cal Rosal, es debatrà sobre el. Les ponències seran per part de la, representant la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, i dos pagesos de la zona: eli la. L’objectiu de la taula és veure, de quina manera, territoris com el Berguedà poden avançar cap a un context de sobirania alimentària i de quina manera les polítiques públiques poden afavorir-ho.