Territori estén l'estratègia 2+1 en més de 400 quilòmetres de carretera, però no arriba al Berguedà

Mapa de les actuacions pel desplegament dels carrils 2+1 fins al 2030 Foto: Departament de Territori

La C-16 al Berguedà, en al·legacions



El model 2+1, gran aliat en la seguretat viària

El conseller de Territori,, ha presentat avui el programa 2023-2030 per estendre ela gairebé 420 quilòmetres de carreteres peri que inclou actuacions valorades en. Aquest programa respon a la voluntat de, incidint en el risc d’accidents frontals (un dels que més víctimes greus i mortals provoca a la xarxa viària de la Generalitat),en els trams on s’actuarà.En concret, el programa pretén, "intervenint en el 7% de la xarxa,i, en els trams on actuarem, reduir-la a zero o gairebé zero", ha assenyalat el conseller, que també ha remarcat que "és una estratègia i un pla d’acció del Govern, que té la visió de:".Les intervencions que s'han inclòs en el programa 2023-2030 són:. Sant Esteve Sesrovires - Piera;. Amposta - Lleida;. Alcover - Montblanc;. Ponts - Oliana;. Vilafranca del Penedès – la Pobla de Claramunt;. Vic Connexió C-17 – C-25;. Balaguer – Artesa de Segre;. Variant de Vilanova i la Geltrú;. La Roca- Hostalric;. Manlleu – la Vall d’en Bas;. Alcover - Valls;. El Vendrell – Vilardida;. Manresa – Súria;. Abrera – Monistrol de Montserrat;. Palau-solità i Plegamans – Caldes de Montbui;. Lloret de Mar - Vidreres;. Girona - Llagostera;. Besalú - Banyoles;. Girona - Palafrugell;. Tàrrega - Guissona;. Cervera - Guissona.D'aquesta manera, en aquesta convocatòria,. Cal recordar que, durant la seva visita a Berga, el mateix Fernàndez Olivares, a preguntes de la premsa, va declarar que "", i va emplaçar en el marge de "les pròximes setmanes" el termini per "compartir el projecte amb els diferents ajuntaments dels municipis del recorregut on s'implantaria aquest tercer carril".Segons va posar en relleu el conseller fa tot just dues setmanes, "la nostra proposta és que tinguem la capacitat que sigui permeable, i que alhora, resolguem situacions tant en la pujada com en la baixada". Així, va apuntar que "un cop compartit amb els ajuntaments, i amb un bon acord amb els alcaldes i alcaldesses, podrem tirar endavant el projecte per tal de".No obstant això, cal recordar que no és la primera vegada que es treballa des del Departament de Territori per implementar aquest model a la C-16. A inicis de l'any 2019, l'aleshores consellerva fer públic un projecte d'actuació en aquesta via , en el tram comprès entre Berga i Bagà, amb diferents plantejaments al llarg del recorregut, i mitjançant un"pioner a l'Estat". Aquesta actuació havia de començar a executar-se el 2020 i ser una realitat entre finals del 2021 o ja entrat el 2022, i s'havia valorat en gairebé 180 milions d'euros.Però aquesta intervenció va quedar en un calaix, i tal com va puntualitzar Fernàndez Olivares, "durant els quatre mesos que fa que faig de conseller,", recalcant doncs que "estem acabant aquesta part de resposta d’al·legacions per començar la següent, la del projecte".Des de la Generalitat han compartit que, en els últims anys, han aplicat aquest sistema inspirant-se en l’experiència de. En concret, el Govern ha aplicat aquest sistema en trams de la C-55, la C-16, o la C-58, i hi ha fet seguiment de l’accidentalitat., i els accidents mortals s’han reduït un 90% i els greus, un 50%. Segons exposen, el sistema 2+1 incideix en dos factors relacionats amb els accidents frontals:per pèrdua de control o falta d’atenció. A més, destaquen que el fet d'habilitar un carril addicional dota de més fluïdesa la circulació en la via.L'actuació consisteix, en general, enen un sentit o altre i reforçant la separació dels sentits. El model 2+1 s’emmarca en les polítiques internacionals de Visió Zero, per tal que no es produeixi cap víctima a conseqüència d’un accident de trànsit. A més, més enllà d'actuar en les carreteres ja existents, des del Departament de Territori remarquen que ja desenvolupen aquest tipus de solucions en els projectes de noves carreteres o en actuacions de seguretat viària en àmbits puntuals.