El Consell Comarcal destinarà 102.000 euros al programa 'Temps per Cures'

Facilitar la conciliació a les famílies

Elserà l'encarregat de desplegar, per segon any consecutiu, el programa. Es tracta d'una iniciativa que va especialment adreçada als nuclis petits i rurals per tal de facilitar-los opcions de cures als infants, ja que per les característiques dels municipis en qüestió, no sempre es poden desplegar. Així, la principal novetat de la campanya d'enguany és la inclusió d'un quart servei:"Es tracta d'un programa amb diferents recursos que", ha incidit el president del Consell Comarcal,, que ha posat en relleu el fet que el nou servei de canguratge sorgeix com una prova pilot "que és extraordinària" i que "no s'ha desplegat a gaires més punts del territori".En concret, Temps per Cures inclou quatre recursos principals, tal com ha detallat la consellera d'Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d'Igualtat,. Aquests són: finançar eljust abans i després de l'horari lectiu als municipis amb centres pertanyents a una Zona Escolar Rural (ZER); subvencionar lesen els pobles petits que tenen una mancança programàtica d'accions d'aquesta tipologia; oferir un, a totes les famílies amb dificultats i mitjançant els serveis socials, per cobrir l'accés de nens i nenes a activitats esportives i/o lúdiques; i el, la novetat d'enguany.L'any 2022, es van destinaral programa, repartits en 27.000 euros per la primera línia, 50.000 la segona i 230 beneficiaris, i 13.000 per ajuts econòmics que van gaudir 83 infants. Aquests fons es van aconseguir mitjançant una subvenció delde la Generalitat, que també ha facilitat la partida deEl servei de canguratge a domicili comptarà amb una dotació de, el qual es repartirà entre, amb un còmput total de. La finalitat principal és alliberar unes hores de la càrrega de cures a les famílies, per tal de millorar la seva conciliació i permetre'ls disposar de temps personal. S'adreça a les famílies amb fills menors,, i estarà desenvolupada per. De fet, de retruc, el Consell Comarcal espera contribuir positivament enEn la convocatòria es prioritzaran les casuístiques deo en cerca activa de feina,i/o un grau de dependència,, iParal·lelament, la consellera ha assenyalat que aquest servei resulta, a la vegada, en un ", ja que tradicionalment, són les que han adoptat".Finalment, i remarcant el caràcter de prova d'aquest servei, el Consell Comarcal confirma que la implementació del recurs és "" i, per tant, "si tenim finançament i hi ha demanda, ho mantindrem o s'ampliarà, si s'escau".