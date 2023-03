La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà celebra els 50 anys amb un programa especial en directe

Canvi de nom



Inauguració d'El Blat

emetrà un programa en directe dedicat als 50 anys de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Serà el diumenge, 26 de març, a partir de les 20.00 hores, i estarà dirigit i presentat per. Així ho han explicat la presidenta i gerent de la Fundació,, que s'han mostrat satisfetes pel que serà "una oportunitat més per acompanyar a la Fundació en aquesta celebració tan important i emotiva".Segons han detallat des de l'organització, el programa estarà amenitzat per entitats de la comarca, com és el cas dels. A més, en alguns casos, també comptaran amb la col·laboració de persones usuàries de la Fundació. D'altra banda, s'aprofitarà perque han contribuït al fet que la Fundació continuï viva i tal com es coneix avui dia.Tanmateix, des de la Fundació han escollit el dia d'avui per fer pública la jornada per la significació de la data, ja que tal com han recordat, "avui, 14 de març, fa dos anys que es va emetre per Televisió del Berguedà elper a la Fundació". No obstant això, les representants de la presidenta i la gerent han fet èmfasi en el fet que "el programa d’enguany no és de recaptació,". Així, refent l’eslògan, s'ha escollit anomenar l'accióEn el marc del programa especial d'aniversari,, pel fet que "". El canvi de nom, segons exposen, s’ha decidit després de "diverses jornades creatives amb persones del Berguedà", així com amb professionals, usuaris i famílies de la Fundació. En la votació definitiva, hi van participar gairebé 600 persones en 48 hores.És per aquest motiu que la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà anima al públic a no perdre's "aquest programa tan", que promet "ser ple de sorpreses i moments inoblidables". El programa està organitzat per Televisió del Berguedà i la Fundació, i està subvencionat pelParal·lelament, la Fundació ha informat de la pròxima obertura de la, concebuda com un nou lloc per viure amb autonomia per a persones amb diversitat funcional. L'edifici, ubicat as, ha estat dissenyat per proporcionar als seus residents "un espai còmode, segur i accessible per viure i gaudir de la seva vida amb la màxima independència". El nou establiment disposa, de moment, dei compta amb instal·lacions i serveis que "s'adapten a les necessitats dels seus residents".La inauguració d’El Blat serà l'a les 10.00 hores, i comptarà amb la presència del conseller de Drets Socials,, així com dels diversos professionals de la Fundació, les persones usuàries que entraran a viure-hi, algunes autoritats comarcals i representants de la societat civil. És un acte obert, en el qual la Fundació "convida tothom a venir".