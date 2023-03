El comerç local guanya protagonisme en la Fira de Sant Josep de Gironella

Empenta al comerç



Inici de la temporada castellera

escalfa motors per una de les seves cites més rellevants del març, i que en certa manera, marquen el final de l'hivern a la població i la comarca. Es tracta de la, que se celebra el 19 de març en coincidència amb la jornada santoral i la festivitat del Dia del Pare, i que de fet, aquest any. I és que, després d'uns anys de celebrar-se amb el nom de Fira del Motor, la nova realitat del sector ha empès el rebateig de la jornada."No renunciem al motor, si bé els últims tres anys, el sector ha canviat", afirma el regidor de Promoció Econòmica,. En concret, segons Felius, "fins abans de la pandèmia, la fira era un gran aparador de vehicles, però aquest mercat ha evolucionat", fent referència al fet que ara, els concessionaris treballen a la demanda, i. D'aquesta manera, malgrat que s'ha aconseguit lligar la presència d'una trentena de vehicles, aquest sector deixa de ser el de més pes a la fira.Ara bé, per tal de complementar la manca de producte nou en venda, l'Ajuntament de Gironella ha impulsat unai d'interès esportiu pel poble. L'avinguda Catalunya, el carrer Balmes i la plaça Pi i Maragall seran els tres punts clau de la mostra de motor, que comptaran amb la participació de l'i el. Els segons, de fet, exhibiran el cotxe de ral·lis amb el qual Manel Fernández Sosa i Dani Rabaneda, flamants campions de Catalunya de ral·lisprints d'asfalt, competiran la pròxima temporada. I, pel que fa a les dues rodes, es durà a terme unaamb els quals han competit. Finalment, l'associacióprotagonitzarà unaa la plaça de l'Estació.En aquesta ocasió, Gironella vol fer èmfasi en el comerç local i els productes de proximitat. És per aquest motiu que la fira comptarà amb unaque oferiran des de productes gastronòmics fins a elements artesanals, o tèxtil i moda, entre altres. També s'ha fet un forat a algunes entitats locals com Mans Unides o l'Institut Pere de Fontdevila. En tot cas, des del consistori destaquen queÉs per aquest motiu, i per continuar fomentant el consum en les botigues del poble que l'ha engegat una campanya que retribueixi les compres dels clients. Així ho ha afirmat la presidenta de l'associació,, qui ha explicat que l'acció s'ha anomenat Compra, juga i guanya Gironella. Al llarg d'aquesta setmana, les persones que comprin en les botigues que formen part de l'associació aniran guanyant butlletes, amb les quals entraran en elcadascun que es podran gastar el mateix dia de la fira i la setmana següent. Més enllà de la campanya, Masforroll es mostra optimista amb la jornada de diumenge, declarant que "".L'agenda de la Fira de Sant Josep també consta d'activitats paral·leles, com per exemple, laa l'aparcament de la plaça de l'Estació. A partir de les 12.00 hores, elsfaran una exhibició a tots els presents. Cal posar en relleu que, pels Castellers de Berga, suposa novament l'inici de la temporada, i tal com han informat, l'any passat van descarregar el 4 de 6, el 5 de 6 i el 3 de 6 amb agulla.En qualsevol cas, l'activitat de la colla berguedana arrencarà una estona abans, a les 10.30 hores en la mateixa ubicació que la Diada, amb unper nens i nenes d'entre 5 i 13 anys. Aquesta iniciativa, segons el regidor de Promoció Econòmica, persegueix dos objectius principals:perquè puguin continuar creixent.D'altra banda, el dissabte, 18 de març, a les 19.00 hores, es durà a terme la xerrada L'esport professional de l'automòbil, a càrrec dea l'Espai Santa Eulàlia. I el diumenge a les 17.00 hores, l'Espai el Blat acollirà l'espectacle Estop, en el marc del cicle de programació cultural de Gironella,