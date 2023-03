Puig‑reig aprova la remodelació del vestíbul i els serveis del teatre de l’Ametlla de Merola

L’ha aprovat projecte executiu de. Es tracta d’una fase més per la millora de l’equipament cultural de la colònia puig-regenca després que l’any 2019 s’instal·lés el pati de butaques. El projecte té un cost dei serà finançat amb subvencions de lai de la, a banda de fons propis. Segons ha explicat l’alcalde,, la intenció és buscar el moment més idoni per executar l’obra durant la tardor perquè estiguii si quedés algun element, finalitzar-lo després de Nadal, per no afectar a les representacions.En el mateix plenari també s’ha aprovat la renovació de lacultural. El consistori ha tret a licitació el servei del bar amb una renovació de les bases i la incorporació de noves clàusules per a la contractació, com per exemple, l’obligatorietat deAl voltant d'aquest espai, la regidora de l’oposicióha demanat si s’ha tingut en compte l’adaptació de l’edifici del bar per a l’, si aquest garanteix l’estabilitat i els requisits necessaris per funcionar com a bar, i si l’Ajuntament ha fet revisar aquests elements, tenint en compte la seva antiguitat. L’alcalde ha explicat que l’accessibilitat formaria part, però ha recordat que la remodelació dels nous serveis ja inclou. Pel que fa a les condicions de l’edifici, ha dit que caldria realitzar un estudi.Paral·lelament, s’ha donat llum verd alsde la zona del camp de futbol, a l’accés nord al poble i també a la zona de Cal Marçal, a l’accés sud. Aquestes obres permetran als veïns i veïnes dels dos punts del municipi, poder travessar i transitar amb el màxim de les garanties de seguretat. El regidorha destacat la importància d’aquestes actuacions i ha demanat que es revisin i es detectin futures actuacions que puguin dur-se a terme en el mateix sentit, amb l’objectiu de. Finalment, també s’ha aprovat elde l’Ajuntament de Puig-reig.