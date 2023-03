Urbici Malagarriga serà l'alcaldable del grup de nova formació Som Cercs

"L'engany" de la Tèrmica

, membre de la Plataforma Anti-incineradora de Cercs, serà el cap de llista de, la formació independent de nova creació que pretén "donar la volta als 28 anys de govern, de Junts ara i Convergència i Unió abans". Així ho ha exposat a Nació Berguedà el mateix alcaldable, el qual ha incidit que el grup el constitueixen persones provinents deD'aquesta manera, la candidatura. En aquest sentit, Malagarriga afirma que els primers objectius, en cas d'assolir l'alcaldia, seran els equipaments de lai l'. En el cas del primer, Som Cercs lluitarà per "", els quals considera "una cosa molt bona pel patrimoni del poble". I en relació amb l'abocador, la finalitat és "posar el fil a l'agulla per assolir, i si es pot, retirar-ne els residus".El candidat assevera que, de nou membres, que concorrerà les eleccions, a banda del suport expressat per diferents persones del poble. Així, Malagarriga destaca que, en la candidatura, hi ha perfils de. "Tenim el relleu assegurat pel futur", celebra. A més, també ha posat en relleu el fet que tan sols un dels membres de la llista i ell mateix han estat vinculats anteriorment a l'activitat política.Urbici Malagarriga ha incidit en el fet que l'afer de la Central Tèrmica de Cercs ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha impulsat la candidatura. ", quan l'actual equip de govern va guanyar les eleccions i, al cap de tres mesos, va sortir la bomba de la incineradora sense que ningú en sabés res", exposa. ", i de cop es plantejava una idea", recalca, afegint que "cremar residus industrials no és poca broma".D'aquesta manera, l'alcaldable de Som Cercs referma que "vam decidir que això s’havia de defensar, ja no només per nosaltres, sinó també", a la vegada que valora que "sinó, el dia de demà ens ho haguessin retret".