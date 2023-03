Berga i Puig‑reig acolliran jornades de donació de sang i plasma en col·laboració amb els Bombers

La il·lusió, el fil conductor de la campanya

Els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya han posat en marxa la novena edició de la campanya Els bombers i les bomberes t’acompanyen a donar sang. Més d’una vintena de parcs de bombers dinamitzen les prop deper aconseguir que. Unes donacions que són imprescindibles per remuntar les reserves de sang abans dels festius de, quanSegons indiquen els organitzadors de la campanya, les reserves de sang baixen considerablement durant Setmana Santa. El canvi d’hàbits i les vacances. Així, aquesta campanya vol incentivar la donació les setmanes prèvies a l’abril per tal d’assegurar que es mantenen les reserves de sang en uns nivells òptims. Cal tenir en compte que les plaquetes, un dels elements que s’extreu de cada donació de sang,i que els glòbuls vermells ho fan. Per això, éi aconseguir unes 1.000 donacions cada dia.En el cas de Berga, es podrà donar sang i plasma ael dimecres,, de 17.00 a 21.00 hores; i dijous,, de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 21.00 hores. Els bombers i bomberes de Berga animaran els veïns i veïnes de Berga les tardes del dimecres i dijousamb els seus vehicles i altres activitats.En el cas de la capital del Berguedà, serà la tercera ocasió que se sumen a la campanya. L'any 2021, es van registrar 152 donacions, i el 2022, en van ser 91. També prendrà part de la iniciativa per tercera vegada, que el diumenge,, acollirà una jornada de donació de sang i plasma a. En aquest cas, el poble va aconseguir 51 i 50 donatius respectivament els anys 2021 i 2022.És el primer any que aquesta campanyadesprés de tres edicions marcades per les restriccions de la pandèmia. Per aquest motiu, el fil conductor de la jornada d’enguany és la. Així ho han expressat, bombers adscrits al parc de bombers de Prats de Lluçanès que han protagonitzat la imatge del cartell d’aquest any.Paral·lelament, en agraïment a la seva donació, les persones que participin en aquesta nova edició de la campanya rebran un obsequi especial:. Igualment, els Bombers de la Generalitat col·laboraran amb el Banc de Sang en altres jornades, que també formen part de la campanya Els bombers i les bomberes t’acompanyen a donar sang, encara que estiguin fora de les dates emmarcades en la campanya. Pots consultar els llocs on es duran a terme les pròximes jornades de donació de sang i plasma amb els Bombers aquí