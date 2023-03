La caminada pel càncer infantil torna diumenge amb l'objectiu de continuar recaptant fons per la investigació

L'Associació de Persones Afectades pel Càncer del Berguedà,, organitza aquest diumenge la cinquena edició de la, que té com a finalitat recaptar fons per la investigació de la malaltia. Els preparatius estan enllestits i les inscripcions en marxa, si bé es podran prendre part de la jornada fins al moment de l'inici del recorregut, que com cada any, engegarà a lesLa presidenta de Ginkgo,, ha posat en relleu que, en aquestes cinc edicions, l'entitat ha aconseguit recaptar, una xifra "molt important" tenint en compte les dimensions de l'associació Els donatius s'han entregat sempre a l', centre referent en el tractament d'aquesta malaltia. D'aquesta manera, Ginkgo té en el punt de mira els 50.000 euros, els quals espera poder assumir aviat. Sigui com sigui, Fernández assenyala la rellevància de contribuir en la investigació, ja que tal com va exposar, "el càncer infantil, i per això, les farmacèutiques".A banda de Ginkgo,i l'també han sumat esforços per fer realitat la Caminada. Els primers, donaran els ingredients per elaborar els entrepans calents que s'entreguen als participants que s'hagin inscrit prèviament; i els segons, donen un cop de mà en la logística i altres serveis. "Quan entitats com Ginkgo ens demanen col·laboració, els comerciants mirem d'ajudar sempre que podem", assenyala, representant de BergaComercial, mentre que l'alcalde de Berga,, posa en relleu que "malauradament, han d'existir associacions com Ginkgo perquè les administracions supramunicipals no posen prou recursos". "Els nens i nenes són el nostre present i futur, així que si no s'investiga,", va sentenciar l'alcalde.En darrera instància, la presidenta de Ginkgo ha compartit que el cartell anunciar de la 5a Caminada pel Càncer Infantil ha estat elaborat per, la sòcia més jove de Ginkgo i que s'ha recuperat d'unaMeteorològicament, tot fa preveure una jornada de sol i temperatures altes per l'època de l'any. És a dir, que. En qualsevol cas, l'organització anima a les persones a assistir a la Caminada encara que finalment fes mal dia, ja que "no triem el temps,". La caminada té un recorregut de"apte per a totes les persones", que transcorre per la