Moisès Masanas afirma que ha treballat amb tots els regidors i agraeix la feina feta per l'equip

Arran de la dimissió de dos regidors de l'al·legant unaamb la resta de l'equip de govern, l'alcalde de Saldes,, ha donat resposta afirmant que "l'equip ha continuat treballant amb tots els regidors fins ara, amb màxima llibertat per si alguna persona del grup vol fer una llista alternativa". Així, ha refermat que "malgrat la desavinença que hi pugui haver hagut en aquest punt concret,i només tinc que paraules d'agraïment per lai l'equip tècnic de l'Ajuntament de Saldes".Masanas ha confirmat que "per aquestes eleccions,", que segons ha posat en relleu, va sorgir l'any 2015 com un projecte ", on tothom que ha volgut treballar pel poble ha pogut ser-hi i desenvolupar el projecte comú". De fet, ha destacat que Ismael Calvo, un dels regidors sortints, "s'havia presentat anteriorment a dues eleccions com a alcaldable per Convergència i Unió".D'aquesta manera, l'alcalde de Saldes ha compartit que "d'inici, tot i que un d'ells ja m'havia manifestat de paraula la intenció de no continuar per motius laborals" i afegint que, finalment, "".En darrera instància, al voltant de la pròxima reunió per fer balanç de la feina feta, Masanas assevera que des que va prendre possessió, ", per explicar l'estat del projecte cada dos anys", fent referència a les exposicions de la tasca del consistori fetes els anys 2017, 2019 i 2021. "En aquest context, aquest 2023 i com cada dos anys, es convoca com a TSP-AM la trobada amb el poble, per explicar l'estat dels projectes aquest darrer període, i per fer".Cal recordar que, en aquest nou equip, el mateix Masanas, ja que en aquesta ocasió, concorrerà a les eleccions municipals com a alcaldable d'ERC a Berga . No obstant això, i posant en valor els "vuit anys que hem estat escollits per àmplia majoria per governar al municipi de Saldes", ha assegurat que "per fer de Saldes un lloc millor per totes les persones que hi viuen, i continuarem treballant per aconseguir-ho".