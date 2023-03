El Col·legi de Periodistes reconeixerà la tasca de Manel Alías, B-Comunicació i Pilar Goñi

El Col·legi surt del Bages

La demarcació de la Catalunya Central delrecupera, després de dos anys sense celebrar-se, l'acte anual d'entrega de premis per reconèixer la tasca dels professionals de la comunicació de la regió. En aquesta ocasió, la nova junta ha creat tres categories noves que se sumen als tradicionals. Es tracta dels, nom que sorgeix del joc amb el concepte de la Catalunya Central com a cor de Catalunya, i que compten amb tres distintius: periodista de l'any, a la trajectòria i iniciativa periodística local.En el marc de la presentació de la gala, que tindrà lloc el 17 de març, es van anunciar els guardonats dels premis Batec. El berguedà, excorresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio, serà reconegut com a periodista de l'any per la seva cobertura de la guerra d'Ucraïna. A la manresanase li farà entrega del premi a la trajectòria, pels seus 45 anys d'experiència a Ràdio Manresa i com a gerent del Grup Taelus Comunicació. Finalment, el premi a la iniciativa periodística local serà per l'agència berguedana, sorgida per la iniciativa de Dolors Clotet, Dani Perona i Oriol Trasserra, per tal de millorar la comunicació de les institucions, organismes i personalitats de la comarca.Paral·lelament, els premis, s'han escollit per votació popular, i es faran públics el mateix 17 de març. Aquests guardons s'entreguen a les persones o entitats que, o per contra, quea l'hora de facilitar informació als periodistes.A més de la creació dels nous premis, l'altra gran novetat de l'edició d'enguany és que la gala d'entrega de premis no es farà a Manresa, on es troba la delegació del Col·legi a la Catalunya Central. La gala del 17 de març tindrà lloc, a partir de les 19.00 hores, a la. De fet, la voluntat de la junta és que l'acte vagi rodant per diferents capitals i municipis de la regió. L'acte està obert a tots els públics.En aquest sentit, les administracions locals es van mostrar satisfetes per la decisió. "És un privilegi i una sort acollir els premis", va declarar l'alcalde de Berga,, que va recordar que en la darrera edició dels premis, el consistori es va endur el premi Plàtan pel Patronat de la Patum. Paral·lelament, el president del Consell Comarcal del Berguedà,, va celebrar que s'hagi escollit Berga perquè denota que "al Berguedà hi passen moltes coses", i va fer referència a la relació "delicada" que s'estableix entre els polítics i els periodistes.D'altra banda, també és destacable el caràcter social de la jornada, que ha comptat amb laperquè es faci càrrec del disseny i fabricació dels guardons dels Premis Batec.