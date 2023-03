Dos regidors de l'Ajuntament de Saldes dimiteixen per manca de comunicació amb l'equip de govern

La cap de llista serà Dolors Jimenez



L'opció de presentar-se està sobre la taula

Ignasi Ripoll i Isma Calvo han presentat la. A escassos dos mesos i mig per les eleccions, exposen que s'han vist obligats a prendre la decisió després que. El motiu, asseveren, és que(ERC) vol tirar endavant al municipi."Hem dimitit a causa del caire que està agafant el final de legislatura", ha declarat a Nació Berguedà, un dels regidors sortints, que ha confirmat que "es volia fer una llista continuista, però". "Se'ns va proposar formar part de la llista d'ERC, i vam dir que no hi aniríem. Se'ns va insistir en una reunió una mica tensa el passat 8 de febrer, però ens va mantenir en la negativa", puntualitza.És des d'aquest moment que, segons exposen, "la comunicació brilla per la seva absència amb l’equip de govern, fins al punt que dissabtedel poble que hi ha programat un balanç de legislatura pel dia 25 que". Aquest fet hauria estat el detonant final per a la dimissió de Calvo i Ripoll, que insisteixen que "ha sigut una manca d'entesa entre tots, però no ens sentíem còmodes continuant a l'Ajuntament". "", puntualitzen.Així mateix, posen de manifest que la seva voluntat era de "no fer declaracions" al voltant de la seva dimissió, però que "". "Els rumors hi poden ser, però hi ha coses que saben greu i no toquen", lamenten.D'altra banda, i tal com apunta Calvo, serà en aquest acte quepels pròxims comicis del 28 de maig, i on es farà oficial que l'alcaldable ésEn els darrers comicis, només va confluir una candidatura a Saldes:. Tot i tractar-se d'una marca local d'ERC, els regidors sortints asseguren que "ens vam sentir atrets pel projecte perquè era una llista de poble on", destacant que "el poble estava per sobre del partit". Així, lamenten que "des del 8 de febrer,".Sigui com sigui, els regidors sortints afirmen que "", i que de fet, "si les coses s'haguessin fet diferent, ens hauria agradat arribar fins al final de legislatura" i així "deixar les coses bé". D'aquesta manera, Calvo i Ripoll confirmen que "en les accions del poble, les seves entitats i les futures iniciatives".És per aquest motiu que malgrat que "de moment no ens plantegem fer una llista, la idea està sobre la taula", tot i que "està molt verda". "Ens havíem plantejat que si ERC completava la seva llista no ens presentaríem, però", reiteren, sentenciant que "".