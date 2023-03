«Les dones ho hem passat molt malament»

El privilegi de fer-se gran

L’és una artista apassionada per diferents disciplines com la pintura, l’escultura i el teatre. També està fortament implicada en el teixit associatiu, especialment en l’àmbit del. Va impulsar, una agrupació a través de la qual ensenya a nens i adults les arts plàstiques. Així, encara que ja bufés l’espelma dels 74 anys, se sent i es demostra com a dona treballadora, amb més de 50 anys dedicant-se a diferents tasques, i, especialment dures durant la seva infància i joventut:i va fer-se adulta durant la dictadura de Franco.“En tots aquests anys, m’he trobat amb moltes coses”, relata. Recorda comentaris punyents en la seva primera exposició, on un company de professió li va dir “està molt bé, però mai en sabreu tant com els homes”. També en els seus inicis dirigint Pastorets juntament amb la Montserrat Minoves, quan podien comprovar que les seves instruccions no es complien. Però el més dolorós va ser durant la seva etapa restaurant les figures de la Patum, quan “patia contínuament ifins que em van fer fora de no gaire bona manera”. Es tracta d’una experiència, a més, que també es trobava a casa i que, amb els anys, ha pogut reconèixer i superar: “Fins ara no hem tingut informació d’aquestes coses, però. Jo patia, però no m'ho semblava perquè no m’ho havia explicat ningú, i”. “”, lamenta.Ara bé, tot i que per l’Angelina la societat hagi avançat favorablement, “això continua i encara hi ha feina per fer”. “S’ha fet molta pedagogia i educació, i molt ferma, però jo”, valora, afegint que “caldria veure els interiors d’algunes cases per comprovar-ho, perquè jo encara sento coses que em fan posar la pell de gallina”. Així, des del seu punt de vista, “l’home té arrelat un sentiment a dins una mica d'irritabilitat vers la dona”, i això s’evidencia en aspectes com el fet que “sembla que les dones manen, però. I això és fer feina”.Actualment, el nom de l’Angelina Vilella és conegut per pràcticament tots els berguedans, i, especialment en l’àmbit cultural. Més enllà de gestes tan rellevants com l’exposició de pintures del romànic que va fer al claustre de Saint-Lizier, a l’Arièja, és una de les persones que més es té en compte en les diferents celebracions artístiques arreu de la comarca. “Em tenen molt en compte, tant a Berga com a tota la comarca, i estic contenta i agraïda.”, reconeix, a la vegada que destaca que “de feina de franc, n’he fet 70 sacs!”.Ara bé, se sent satisfeta de la seva trajectòria, ja que “quan et fas gran, guanyes experiència, així que estic contenta de fer-me gran”. “”, referma, apuntant que “el que ens angoixa a la gent gran és no tenir les coses controlades”.En qualsevol cas, i passi el que passi,. “Ara, estic molt entusiasmada pintant un quadre per l’exposició anual Jacint Codina, i tot i que feia mig any que no podia pintar, m’està quedant un quadre magnífic”. “És una cosa màgica que enganxa; no aniria ni a dinar, ni a veure aigua, ni al lavabo”, remarca. Paral·lelament, també està centrada en els assajos de l’obra Una coneguda olor, de Josep Maria Benet i Jornet, que l’posarà sobre l’escenari del Teatre Municipal el 29 i 30 d’abril i l’1 de maig.Finalment, sobre les jornades com el 8-M, Angelina Vilella valora que “aquests dies que marquem és perquè la gent tinguem consciència que existeixen les dDones treballadores, però jo no hi crec en aquests dies”. “”, sentencia.