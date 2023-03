Les institucions berguedanes surten al carrer per clamar per la igualtat

Un instant de la lectura del manifest del Consell Comarcal del Berguedà Foto: Consell Comarcal del Berguedà

Amb motiu de la commemoració del, les institucions berguedanes han sortit al carrer per tal de reivindicar la necessitat de continuar treballant per la igualtat efectiva entre dones i homes. Tant l'com els'han aturat a les 12.00 hores per fer lectura d'un manifest i escenificar així el seu suport a la jornada i el rebuig contra el masclisme i el sexisme."Allò que hauria de ser natural i estès, com és que totes les persones del planeta, no passa", començava relatant el text escrit des de l'Àrea de Feminisme del consistori de la capital, que recordant l'origen de la jornada fruit de la protesta de les treballadores tèxtils als carrers de Nova York el 8 de març de 1875, recalca que "malgrat la distància històrica,"."Els drets de les dones no han estat atorgats, sinói la protesta", han posat de manifest des de l'Ajuntament, que també ha posat l'accent en el fet que, avui dia, "els nostres drets com a donesi estan subjectes a retrocessos". "El patriarcat genera persones de segona. Desigualtats i discriminacions que serveixen a la violència masclista que es perpetua en molts àmbits de les nostres vides", lamentava l'escrit.Per tot plegat, en el manifest, han acabat reivindicant que no calen felicitacions en les jornades com el 8-M, sinó que suport en una lluita que "també és la vostra causa" i que "".Paral·lelament, la plaça Europa de Berga, treballadors i consellers del Consell Comarcal s'han unit per commemorar el Dia Internacional de les Dones, amb la lectura del manifest a càrrec de la consellera i alcaldessa d'Avià,. "L'ens comarcal alça la veu en favor dels drets de les dones i referma el seu", han declarat des del CCB.