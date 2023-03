El Teatre Esplai de l’Ametlla de Merola reprèn la programació de temporada amb cinc propostes a la primavera

Un cop superades totes les mesures per fer front a la covid que es van aplicar al món de la cultura, elha recuperat la programació per temporada amb cinc propostes aquesta primavera. Els cinc espectacles, que inclouen humor, teatre, dansa i música,i comptaran amb un abonament per gaudir de totes les funcions amb un preu rebaixat.El pallasso, guionista, animador de públic a televisió, cantant i músic lleidatàestrenarà la temporada el 25 de març amb el seu monòleg Les 7 pomes. Aixalà es va donar a conèixer al programa El Foraster, i tal com destaca l'organització, "segur que ens farà passar una bona estona". El 15 d’abril arriba el torn de la factoria local amb l’espectacle de dansa Fiblades. Està a càrrec de, la xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central que agrupa elsamb un projecte escènic compromès amb la dansa d'arrel, la cultura i la societat. La companyia presentarà el seu primer espectacle lligat al món del tèxtil.El 6 i el 13 de maig arribarà la música, amb els espectacles de Manu Guix i Núria López. El dia 6,repassarà tota la seva trajectòria discogràfica sense oblidar els grans clàssics per tal de viure un concert proper, emotiu i exclusiu. I la, després del seu pas exitós pel programa Eufòria i treballant ara en el musical El Rey León, oferirà un concert en solitari on la seva veu lluirà com mai, acompanyada al piano dei on també es podrà escoltar en primícia algun. El seu concert serà el 13 de maig.Per tancar temporada de primavera,posarà en escena Hamlet .01, una proposta en la qual mitjançant els textos de, es reconverteix el primer acte de Shakespeare en una veritable stand-up comedy on tots els personatges i successos són narrats pel mateix actor, disseccionant el text amb humor, però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió.Des de l'organització destaquen que s'ha aconseguit una programació "apta per a tots els públics i butxaques", ja que es torna a oferir la possibilitat de comprar un abonament per a tots els espectacles. Aquest té un cost de, fet que suposa unrespecte a la compra de les entrades per separat. Tot i això, també es poden adquirir les entrades individualment, a través la pàgina web del teatre o de manera presencial a la taquilla del teatre.La programació s'ha fet realitat gràcies a l'esforç dels veïns i de l’, juntament amb la, la, lai l’