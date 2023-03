L’Escola Municipal de Música de Berga inicia el projecte ‘Berga en escena’

Endinsar-se en les arts escèniques



Competències bàsiques educatives

Descobrir i experimentar les arts escèniques com a vehicle d’expressió i comunicació. Aquest és l’objectiu del projecte Berga en escena impulsat per l’i tres centres d’educació secundària de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que compta amb la participació d’una trentena d’alumnes de 3r d’ESO de l’, l’i l’. El projecte va començar el dimarts, 28 de febrer, i està dinamitzat per, graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, i la ballarinaAmb aquest projecte, l’Escola Municipal de Música de Berga volreferent a la població i també volmés enllà de la música. Berga en escena és un projecte que compta amb el finançament delde la Generalitat de Catalunya.Els objectius principals del projecte Berga en escena són que l’alumnat pugui endinsar-se en les arts escèniques a través d’unque englobarà la dansa contemporània, el teatre i la música. Es fomentarà la consciència individual i col·lectiva, així com la seva relació amb l’entorn peren l’etapa de l’adolescència.El projecte consisteix en la realització d’exercicis i activitats per adquirir habilitats relacionades amb diferents tipus d’intel·ligències com per exemple la. També es preténdel jovent de la ciutat.Berga en escena és un projecte que també està vinculat amb les competències bàsiques de l’Educació Secundària Obligatòria, ja que inclou les(percepció i escolta; expressió, interpretació i creació; societat i cultura), de l’àmbit(expressió i comunicació corporal), de l’àmbit(cultural, artística i ciutadana) i, especialment, del i de valors (personal, interpersonal i sociocultural).El projecte es portarà a terme durant eli comptarà amb la col·laboració musical de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus. Es faran, dins de l’horari lectiu dels centres de secundària, i culminarà amb una creació col·lectiva i mostra final davant el públic. Aquesta última sessió oberta a la ciutadania es durà a terme el dimarts, 28 de març, al