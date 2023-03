Els ecologistes denuncien abocaments de residus indeguts a Merolla

L'abocador de Merolla, al límit de la seva capacitat Foto: Plataforma Anti-incineradora de Cercs



L'empresa té "totes les llicències necessàries"

Restes corresponents a pladur dipositades a l'abocador de Merolla Foto: Plataforma Anti-incineradora de Cercs

Ladenuncia que l'abocador de Merolla, al terme municipal de Cercs, s'està utilitzant per dipositar-hi residus indeguts. En concret, i segons asseguren, malgrat que l'abocador estigui autoritzat per dipositar-hi terra i runa de la construcció, s'hi estarien abocant altres residus contaminants comTal com va posar de manifest el membre de la Plataforma, des del grup fan seguiment del cas des de finals del 2020, quan van comprovar restes "de tubs d'uralita i molt plàstic". La situació aniria in crescendo amb l'abandonament, a més, de restes de pladur i de pladur tractat (aïllant, ignífug o retardant), que a hores d'ara, seria el residu no corresponent més abundant. I és que, tal com exposa el grup, tots aquests materials s'han de dipositar en, tal com recull la normativa catalana en matèria de residus.Amb l'entrada del 2022, la Plataforma hauria comprovat que "l'abocador ja", que és d'un total de 72.000 tones. No obstant això, apunten que s'ha continuat utilitzant, i tenen constància dels últims moviments fa una escassa setmana, quan segons expliquen, "perquè sembli que no s'hi ha abocat cap residu contaminant".En qualsevol cas, el que més preocupa al grup, tal com va posar en relleu Malagarriga, és el fet que "ni canalització a l'abocador" i, per tant, "tot va a parar al riu Llobregat".I, qui és el responsable de l'abocador de Merolla? La Plataforma Anti-Incineradora de Cercs assenyala a, un dels promotors del projecte per reactivar les instal·lacions de l'antiga Central Tèrmica de Cercs . "Dubtem que el senyor Basiana sigui capaç de gestionar de forma adequada l'espai si té un abocador incontrolat a escassos 6 quilòmetres", denuncien.D'altra banda, el grup ecologista explica que les administracions locals estarien al cas de la situació. Així, mentre asseguren que elestà treballant per actuar pròximament, denuncien que l'"mira cap a una altra banda".En resposta a les acusacions de la Plataforma, i preguntada per aquest mitjà, l’empresa, responsable de l'abocador, ha declarat que "la instal·lació compta amb totes les llicències necessàries per dipositar residus de la construcció". A més, remarquen que "en totes les inspeccions internes realitzades per part de funcionaris de l’, així com d’altres consultores externes,en els més de 15 anys que l’empresa gestiona aquest dipòsit controlat".