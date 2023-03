Jornada del 8 de Març al Berguedà: marxa de torxes, activitats i la manifestació a Berga

Manifestació del 8M a Berga

El Berguedà commemora aquesta setmana el 8M,, amb propostes organitzades des de l'àmbit públic i el privat. Aquest any, es tornaran a desenvolupar amb normalitat accions deja arrelades a la capital, com la marxa de torxes el dia 7 o la manifestació del dia 8. A més, en altres indrets de la comarca han preparat activitats i propostes per tal de contribuir en laLes associacions feministes del Berguedà s'han unit a la. Per aquella jornada, han convocat activitats des de les 11.00 hores i fins a les 18.00, quan es durà a terme la manifestació. La(plaça de Sant Joan) serà el centre neuràlgic de les accions, que arrencaran amb una partir de les 11.00 hores. A les 14.00 hores, es durà a terme un. I, finalment, a les 18.00 hores, la mateixa plaça serà el punt de partida de laPosteriorment al 8M, les associacions feministes del Berguedà duran a terme la. Amb sortida de la mateixa plaça de les Dones a les 19.00 hores, les entitats han fet una crida a la participació en aquesta reivindicacióDes de l', l'acte central de la commemoració del 8M es farà el mateix dimecres a la. A les 12.00 hores, es llegirà elamb la intenció de posar en relleu la lluita continuada de les dones perde drets entre dones i homes, així comque pateixen les dones diàriament en diversos àmbits.Puig-reig commemora enguany el Dia Internacional de les Dones amb tallers per a l’apoderament femení i la cura i el coneixement del cos. El 8 de març,acollirà a partir de les 17.00 hores dos tallers. El primer, d’, que anirà a càrrec de Dona Cançó; i un segon, a partir de les 19.00, de, impartit per Yana.Són tallers gratuïts, però per a participar-hi cal inscripció prèvia trucant al 93 838 00 00 o directament a la Gent Gran, l’Ajuntament o l’Espai Jove. Des de l’indiquen que, amb la col·laboració del, se sumen a les activitats reivindicatives del 8M amb l’objectiu de visibilitzar aquesta jornada i deElcommemorarà la jornada amb unel 8 de març, a partir de les 20.00 hores, que culminarà amb un bingo. Posteriorment, el 10 de març,acollirà un, en col·laboració amb el, a càrrec de Dona Cançó. Serà al Casal de la Gent Gran a partir de les 17.00 hores.El centre de salut multidisciplinari deha preparat una jornada amb un seguit deel mateix 8 de març. La primera activitat serà a les 10.00 hores, amb una, i a partir de les 11.00 hores, s'obriran sessions de 15 minuts amb els professionals del centre per a. A les 15.00 hores, el centre convida als usuaris a sumar-se a pintar el seui a les 17.30 hores, oferiran una sessió oberta de. Paral·lelament, a les 18.00 hores, la sexòloga del centre,, impartirà una xerrada a La Pinya, a Bagà. Per a sumar-se a les activitats, cal inscripció prèvia.Dins dels actes del 8M també s'hi ha inclòs la celebració de la, organitzada per, el dia 11. L’esdeveniment comptarà amb la participació de colles provinents de diverses poblacions catalanes que mostraran elements de la comparseria festiva femenina a través d’una cercavila que recorrerà els carrers del centre de la ciutat. L’activitat començarà amb la plantada de la comparseria a la(16.45 hores) i prosseguirà amb la, a partir de les 18.30 hores en direcció a la plaça de Sant Pere.Les propostes teatrals també es tenyeixen de lila. Aquest dissabte, lesproposen tres peces teatrals: Victòria, Welcome to Berlin i We would prefer not to. El punt de trobada serà l’Ajuntament de Berga, a les 17.30 hores. D’altra banda, el 19 de març, elacollirà ELLES #cosasdechicas. Es tracta d'un muntatge quecom: Per què triguen tant les dones quan van al bany? De què parlen les dones quan estan a soles? Com saber si és consentit o sense sentit? L’espectacle s’adreça a dones i homes, ja que l’humor no entén de gèneres. La interpretació va a càrrec de la companyiai serà a les 18.00 hores.El consistori de la capital ha previst un seguit d'accions per reivindicar el 8M més enllà de l'acte institucional. Aprofitant que la literatura respectuosa és un recurs pedagògic que permet educar per a la igualtat, laorganitza una sessió dedicada als contes coeducatius, a càrrec de l’artista. L’activitat es farà el dijous, 9 de març, a les 18.00 hores. El divendres, 10 de març, a les 17:30 hores, elacollirà una xerrada sobre aromateràpia, a càrrec de. Es tracta d’un mètode terapèutic basat en les propietats aromàtiques de certs olis essencials extrets d’arbres i plantes, destinat a pal·liar afeccions de tipus físic i emocional.Una altra de les propostes programades serà la realització d’una formació teòrica i pràctica adreçada a persones que formen part del teixit associatiu sobre la. A més, s’aportaran eines per saber. La formació estarà dinamitzada pel(CJAS) i es farà el 15 de març a les 18.30 hores, a l’Espai Jove.