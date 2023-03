Els ecologistes es posicionen en contra del nou projecte a la tèrmica de Cercs

La importància de reservar els recursos

Els equipaments de lleure i turístics, una cortina de fum

Eli las'han posicionat públicament en contra del nou projecte que es planteja tirar endavant a l'espai de l'antiga. Així ho han compartit els portaveus de les entitats en una roda de premsa conjunta, on han titllat de "bestiesa" la idea d'instal·lar unai al·leguen que abans de tirar endavant cap projecte, primer han de quedar resolts els dosal voltant de l'espai."Considerem que no es pot fer cap projecte fins que", ha posat sobre la taula la portaveu de la Plataforma Anti-incineradora,, que ha instat a l'Ajuntament de Cercs a seri deixi de mostrar-se amb una "posició a favor de l'empresa". Paral·lelament, la Plataforma també remarca que hi ha un segon element que cal que resoldre abans de moure fitxa com és la, ja que recorden que "no s'ha aprovat cap Pla Urbanístic" que estableixi els usos que se li poden donar i defensen que "cal que hi hagi un procediment participatiu amb tota la ciutadania de Cercs per decidir quins poden ser", o fins i tot, "".En una línia similar, des de la Plataforma reivindiquen que l'aspecte de laha d'estar projectat des del conjunt del veïnat. I, finalment, en relació amb l'aspecte de l'establiment d'una planta de generació d'energia, destaquen que "ha de ser un projecte que neixi de l'àmbit, i no com es planteja".Ara bé, més enllà dels aspectes tècnics i legals, ambdues agrupacions ecologistes es mostren en contra del projecte perquè consideren que "s'oculten moltes coses", i que tal com s'ha venut, "és una patranya". Així s'ha expressat el portaveu del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà,, que ha exposat l'element principal que el grup rebutja del projecte és la planta d'hidrogen verd. En aquest sentit, Aranda n'ha destacat la seva perillositat indicant que es tracta d'un element "", i també ha compartit que ésNo obstant això, l'aspecte que més els crida l'atenció és que l'electròlisi, que és la principal via actual d'obtenció de l'hidrogen verd, suposa, d'una banda, una, i de l'altra,per produir-lo. Pel que fa al recurs de l'aigua, el Grup de Defensa de la Natura assenyala que "en una situació de sequera com l'actual, és una bestiesa", remarcant que "". A més, Aranda ha fet èmfasi en el fet que la gravetat de la sequera no és només que l'embassament de la Baells estigui ara molt buit, sinó que "fa 30 mesos que estem per sota dels nivells de pluja i neu a les capçaleres del que hauríem de tenir". "", ha sentenciat.Des de l'empresa, asseguren que l'equipament compta amb unque pot sustentar l'aprovisionament d'aigua per al funcionament de la planta d'hidrogen. En canvi, des dels grups ecologistes argumenten que "no té sentit tenir un aqüífer tancat en temps de sequera", i que en tot cas, el que s'hauria d'aconseguir des de les administracions públiques és. "La Baells és un recurs imprescindible per a sis milions de persones", ha recalcat Aranda, que ha puntualitzat que els usos pels quals s'ha de limitar és "".I és que, tenint en compte les grans quantitats d'electricitat que requereix una planta d'aquestes característiques, i estimant que amb les plaques fotovoltaiques que volen instal·lar a la mateixa tèrmica, des del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà i la Plataforma Anti-incineradora de Cercs sospiten que aquest projecteamb la iniciativa per construir una central hidroelèctrica reversible a la Nou del Berguedà . En definitiva, els portaveus auguren que el que l'empresa propietària de les instal·lacions vol tirar endavant és "", pel fet que "venen, agafen els recursos, i se'n van".Per tot plegat, les dues entitats ecologistes consideren que la finalitat del projecte presentat la setmana passada per EM Spain és, ja que segons han explicat, la resta d'equipaments turístics, de lleure i per a la formacióamb aquest tipus d'indústria. "Pensem que és una estratègia de greenwashing i que", han apuntat durant la compareixença, incidint que tots aquests recursos complementaris "no se'ls creuen ni ells".Així, remarquen que cap institució ni organisme els donarà permís per situar un hotel o un restaurant "al costat d'una" com és el cas de la planta d'hidrogen, posant d'exemple altres instal·lacions on "" com són les instal·lacions de Vandellòs o el complex d'indústries petroquímiques de Tarragona.En definitiva, la Plataforma Anti-incineradora de Cercs i el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà han instat al gerent d'EM Spain,, adel seu projecte; ha fet una crida a l'Ajuntament de Cercs i al Consell Comarcal del Berguedài no a favor dels interessos privats; i ha anunciat que presentaran totes les al·legacions que calgui al projecte per tal que