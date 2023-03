Antònia Baraldés és nomenada la nova gerent de l'Hospital de Berga

Salut Catalunya Central es prepara per encarar nous reptes

L'empresa pública Salut Catalunya Central (SCC), encarregada de gestionar l'Hospital de Berga, ha nomenat la fins ara directora assistencial del centre,, com a nova gerent. La decisió s'ha pres després que la persona que ara ocupava el càrrec,, hagi presentat la seva renúncia per tal de dedicar-se exclusivament a la gerència de l'. D'aquesta manera, des de l'empresa pública assenyalen que continuen treballant dins d'un procés dei que vol enfocar-se en elsque té l'atenció privada al territori.Amb la renúncia, des de SCC assenyalen que Forcada tanca una etapa en què, i per això, li agraeixen la feina que ha fet al capdavant de l’ens públic, destacant el seudel centre, la projecció idels espais o laarrelat al territori del Berguedà. Per la seva banda, Baraldés, que ha assumit avui la gerència de SCC i és nascuda al Berguedà, va arribar ela l’Hospital de Berga per a assumir la direcció assistencial. Baraldés havia estat adjunta a la direcció assistencial d’Althaia, on havia també estat cap de medicina interna i creat la unitat d’hospitalització a domicili.Salut Catalunya Central va néixer el 25 de febrer del 2020 per a, fruit de l’acord entre el Departament de Salut, l’Ajuntament de Berga i la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé. Dos anys després, SCC està immersa en un. Està en marxa un important pla d’inversions aprovat de més de, del qual ja se n’han fet els primers passos amb les obres per a les noves urgències i la millora del servei d’emergències mèdfiques (SEM). Salut Catalunya Central també ha treballat en la, ha aconseguit l’acreditació docent del centre i ha empès unaEn aquesta nova etapa, l'empresa pública assegura que continuarà treballant en l’impuls de lesamb els hospital de referència amb la finalitat principal dede l’activitat assistencial de la ciutadania del Berguedà i lade l’Hospital de Berga.