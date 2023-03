El Berguedà i Osona s’uneixen per millorar la qualitat de vida dels joves

Oferir atenció a joves, especialment als que presenten malestar emocional, per millorar la seva autonomia personal i facilitar la consecució dels seus objectius de vida. Aquesta és la finalitat del programa Ocell de Foc, finançat pelde la Generalitat de Catalunya, i que al Berguedà i Osona s’està portant a terme amb una aliança d’entitats impulsores i executores formada per-com entitat guia-,, elEl projecte es va presentar divendres a la seu del Consell Comarcal d’Osona amb la presència del director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del departament d’Empresa i Treball,; de la directora del Pacte Nacional de Salut Mental,; del president del Consell Comarcal d’Osona,; del president del Consell Comarcal del Berguedà,; de la gerent d’Osonament,; i de la directora general de la Fundació Horitzó del Berguedà,. També hi han assistit representants de la resta d’entitats que formen part del nucli Ocell de Foc Osona-Berguedà.El programa, que a Berguedà i Osona es va iniciar el 20 de desembre de 2022, té per objectiud’entre 16 i 30 anys, especialment aquelles amb malestar emocional, per assolir unai la recuperació del seu"Es tracta d’un programa innovador en l’organització, que requereix un canvi de dinàmiques i que", va destacar Fàbrega, que va afegir que "volem generar espais de vida i relacionals on r". Per la seva banda, Casamitjana va posar en relleu que "és un projecte quei que compta amb una gran quantitat d’actors que treballen de forma molt coordinada: ens locals, entitats juvenils, entitats educatives i culturals, entitats d’inserció laboral...". "Totes elles s’han unit per donar oportunitats i acompanyar als joves que poden estar passant per un mal moment o poden estar", va sentenciar.Entre les dues comarques, la previsió és, el 15% de les quals amb malestar emocional o problemàtiques de salut mental. El pressupost que s’hi destina és de. En l’àmbit de país, el projecte compta amb un pressupost de 9,9 milions d’euros, amb la voluntat d’arribar anualment a, 3.000 dels quals amb problemes de salut mental o malestar emocional.