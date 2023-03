Ramaders francesos visiten la Catalunya Central per conèixer l’escorxador mòbil

L’escorxador mòbil de la Catalunya Central ha despertat l’interès d’unque durant dos dies han visitat el lloc per conèixer de primera mà el seu funcionament. Una vintena de persones de diferents departaments de França i diversos perfils professionals han participat en diferents activitats organitzades per l'(ADR). L’objectiu de la visita ha estat descobrir com s’ha posat en funcionament i com està treballant la Catalunya Central el primer escorxador mòbil de l’estat espanyol, que funciona des de l’any 2022 de la mà de l’ADR i l’(ARCA).Pel que fa al sacrifici d’oví i cabrum, la normativa francesa és més restrictiva que per altres espècies i més similar a la normativa catalana, d’aquí l’interès en la replicació del projecte. Alhora, s’ha aprofitat per, doncs, per la seva part, al departament de l’Hérault (Montpeller) estan finalitzant el procés de construcció d’un, i així millorar, sobretot, l’apartat del benestar animal, ja que aquest ja arriba mort a la sala de desfer.En la primera jornada, es va organitzar un acte de presentació de l’escorxador mòbil amb intervencions d', d’ARCA, i de, de l’ADR Cat Central. L'endemà, els visitants van poder gaudir de la part pràctica de l’expedició, amb una primera visita a Cal Miquel, on van poder veure en funcionament l’escorxador mòbil així comi també del personal veterinari del Departament de Salut que acompanya l’escorxador mòbil. Seguidament, van visitar també l’escorxador de baixa capacitat al Soler de n’Hug.L’escorxador mòbil de la Catalunya Central va néixer davant lapel tancament de nombrosos escorxadors petits, i pel tancament de les línies d’oví i cabrum en grans escorxadors, dedicats íntegrament al porcí o boví. Les instal·lacions de l’escorxadori disposen d’una zona exterior amb una plataforma elevadora i diverses cledes metàl·liques que actuen com a tancat per a 4 o 5 animals. El vehicle disposa de l’equipament necessari per poder desenvolupar la matança amb lesi garantir un servei, i dona servei, principalment, a petits ramaders d’