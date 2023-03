Ozzy Osbourne: El Príncep de les Tenebres

Black Sabbath – Loner (Live The End Tour)

El darrer 1 de febrer,(74 anys [Birmingham, 3 de desembre de 1948]) va anunciar la cancel·lació de l'última fase de la seva giraque havia de començar al maig conjuntament amb Judas Priest, i que es retirava de les gires. "No em sento físicament capaç d'afrontar els viatges que suposa una gira. Aquesta és probablement una de les decisions més dures que he hagut de compartir amb els meus lleials seguidors. Com sabeu, fa quatre anys, vaig tenir un greu accident en què em vaig lesionar la columna, i durant aquest temps, el meu únic propòsit ha estat tornar a l'escenari. La meva veu està bé per a cantar, però després de tres operacions, tractaments amb cèl·lules mare i fisioteràpia interminable, el meu cos encara està físicament dèbil. Em commou la paciència que heu tingut de guardar les entrades durant tot aquest temps, però per a ser honest, he entès que físicament m'és impossible complir amb les dates de la gira Europea, ja que no podria aguantar els viatges. Creieu-me quan dic que la sola idea de decebre als meus fans realment em frustra molt més del que us arribeu a imaginar. Mai m'hauria imaginat que els meus dies de sortir de gira acabarien d'aquesta manera".La gira de comiat d'Ozzy Osbourne, No More Tours II, va començar el 2018 i va continuar amb normalitat fins a l'abril de 2019, quan va patir una caiguda a casa seva, a Los Angeles. Va haver de passar la recuperació mentre lluitava, al mateix temps, amb una pneumònia. L'accident va empitjorar la seva columna vertebral fracturada el 2003 i li van posar 15 caragols a l'esquena. Durant la pandèmia, Ozzy semblava recuperar-se bé, però el 2022 va agafar la Covid i va haver de tornar a passar pel quiròfan per a tractar les seqüeles dels seus dos accidents. Malgrat les malalties, va arreglar-se-les per a publicar dos bons àlbums, Ordinary Man (2020) i Patient Number 9 (2022). Però quan tot semblava marxar sense grans contratemps,En la seva carrera en solitari ha publicat àlbums amb notable presència a les llistes d'èxits i elogiats per la crítica com Blizzard Of Ozz (1980), Diary Of A Madman (1981), The Ultimate Sin (1986) o No More Tears (1991), impulsant la carrera de joves músics com els seus guitarristes Randy Rhoads i Zakk Wylde. Com a membre de Black Sabbath i com a solista, va ser introduït al Saló de la Fama del Rock And Roll, té una estrella al carrer de les Estrelles a Birmingham i al passeig de la Fama de Hollywood, i als premis MTV Europe Music Awards de 2014, Ozzy Osbourne va rebre el guardó d'Icona Global. Amb el canvi de segle, a més, va adquirir molta repercussió mediàtica, especialment per la seva aparició al programa The Osbournes, emès per la cadena MTV i basat en el dia a dia de la seva família. Ozzy Osbourne ha estat guardonat a la cerimònia d'enguany amb el Grammy al millor àlbum de Rock per Patient Number 9 (2022) i el Grammy a la millor interpretació de Metal per Degradation Rules del mateix àlbum, un tema gravat amb el també fundador de Black Sabbath, Tony Iommi. Ozzy ja havia guanyat anteriorment en solitari el Grammy a la millor interpretació de Metal per I Don't Want To Change The World l'any 1994 de l'àlbum No More Tears (1991), i amb Black Sabbath, amb els temes Iron Man de l'àlbum Paranoid (1970) l'any 2000 i God Is Dead? de l'àlbum 13 (2013) el 2014.El guitarrista i fundador de Black Sabbath, Tony Iommi va decidir acomiadar a Ozzy Osbourne. "En aquell moment, Ozzy estava al límit. Tots estàvem molt enganxats a les drogues, molta cocaïna, molt de tot, i Ozzy a més s'emborratxava molt. Se suposava que havíem d'estar assajant, però ningú feia res. Era com: assagem avui? No, millor demà. Tot es va posar tan malament que no fèiem res". El bateria Bill Ward, íntim amic d'Ozzy, va ser l'escollit per Tony Iommi per a comunicar-li l'acomiadament. Ward diria: "Espero haver estat professional, de fet pot ser que no ho fos. Quan estic borratxo soc horrible, soc horrorós. L'alcohol va ser definitivament una de les coses més perjudicials per a Black Sabbath. Estàvem destinats a destruir-nos els uns als altres. La banda era tòxica, molt tòxica". Això sol, ja dona una idea de com devia anar de passat de voltes l'Ozzy en aquells moments. Black Sabbath va organitzar una cerimònia al Whisky A Go Go, Hollywood, Califòrnia, l'11 de novembre de 2011 per anunciar oficialment la seva reunió (Geezer Butler, Tony Iommi i Ozzy Osbourne. Bill Ward va manifestar que no hi participaria), un disc amb material nou titulat, 13 (2013), que incloïa els singles d'èxit, God Is Dead?, End Of The Beginning i Loner, a més d'una gira mundial. L'última gira de comiat de Black Sabbath, titulada The End Tour s'anunciava el 3 de setembre de 2015.Acomiadat de Black Sabbath l'abril de 1979, Ozzy Osbourne es va aixecar entre les escombraries com un rocker fora de sèrie, que guarda el millor i el pitjor dels records. A l'estiu d'aquell any, l'elegant Le Parc Hotel de West Hollywood tenia un hoste molest. En els mesos posteriors a la seva expulsió de Black Sabbath, Ozzy Osbourne s'havia refugiat en una suite que amb prou feines es podia permetre, bevent caixes de cervesa i sentint-se desgraciat de collons. Els rumors sobre l'estat del cantant eren confusos (el visitant més habitual era el seu camell), amagat entre l'excés, un animal desesperat, sense amics i engabiat. Resignat al seu destí com l'últim conte amb paràbola del Rock, el rumor recurrent era que ni tenia gaire temps per a la indústria de la música, ni per a aquest món. El 2010, en una entrevista va explicar: "Realment vaig pensar, aquest és el puto final per a mi, m'havien expulsat, m'havien cardat cada dia durant tres putos mesos, no sortia mai, ni tan sols obria les cortines". En aquesta escena de misèria i autocompassió, és on entra Sharon Arden (que més tard seria la seva dona), tot i que només tenia uns 20 anys, no deixava de ser una implacable cabrona de merda dels mànagers del Rock, instruïda per Don Arden (el seu pare), i l'única persona capaç d'aixecar al rebolcat cantant. Hi ha un cert debat sobre qui va ressuscitar a l'Ozzy. El seu propi record és que: "Un matí, la Sharon va venir i em va dir, agafa tota la teva merda, posa't les piles i jo et gestionaré. Una vegada que ella va entrar a escena, les coses van començar a funcionar, Sharon es mereix tot el mèrit per haver-me tret el primer àlbum". Però el baixista i co-compositor Bob Daisley recorda la cronologia d'una altra manera, insistint que la futura dona d'Ozzy no hi va tenir res a veure quan això va començar, i que ell va co-fundar una formació inicialment planificada com una banda igualitària, no com una banda d'acompanyament d'una estrella, "no era el disc en solitari d'Ozzy Osbourne, això és una autèntica gilipollada". Però el que cap de les dues parts nega, és l'impacte del guitarrista californià Randy Rhoads.Les audicions per trobar els músics per treballar amb Ozzy en el seu primer àlbum fora de Black Sabbath van durar temps, Gary Moore havia rebutjat l'oferta. Van passar els mesos, fins que l'arribada del guitarrista californià Randy Rhoads va donar a Ozzy la seva epifania, ho va descriure com, "Si Déu entrés a la meva vida", i tots dos van marxar dels Estats Units rumb a Anglaterra, a la casa familiar d'Ozzy a Stafford, West Midlands, "Randy era un d'aquells nois que, quan teníem un cap de setmana lliure, pujava al camió amb un dels 'roadies' i se n'anava per Anglaterra a fer classes de guitarra. Probablement, va veure més d'Anglaterra que jo que era d'allà". Trobar la resta de la formació resultaria més problemàtic. A la seva autobiografia del 2005, Extreme, Sharon descriu la secció rítmica (l'antic bateria d'Uriah Heep Lee Kerslake i l'exbaixista de Rainbow Bob Daisley) com a talentosa però antipàtica, i la seva contractació com a últim recurs, quan altres musics, inclòs Cozy Powell, es van quedar fora. Explica que, "en el moment en què vaig veure la banda junta, vaig veure que la dinàmica no funcionaria, però ja era massa tard".Però Randy i Ozzy encaixaven a la perfecció. Ozzy recorda que: "A Black Sabbath, escrivien alguna cosa i deien, posa-li veu. Ho podia fer a l'estudi, però amb una cançó com Sabbath Bloody Sabbath, mai ho podria aconseguir a l'escenari. Randy va ser el primer en tota la meva carrera que va fer que em sentis còmode. Quan tenia al cap la melodia de Goodbye To Romance (la balada, i primera cançó escrita per al nou àlbum), li vaig cantar i em va dir, fem-ho en aquest to. Era molt bo ajudant-me. El que m'agradava de Randy, era que tothom feia aquella puta merda de tocar amb els dits, però el que ell feia era passar d'això a un rollo Bluesero. Era com Eddie Van Halen i alguna cosa més, va ser un descobriment fenomenal". Bob Daisley recorda a l'exguitarrista de Quiet Riot com un home menut, poca cosa, quan es van trobar per primera vegada a les oficines de Jet Records a finals de 1979: "Vaig entrar i vaig veure aquell jove. Portava la roba molt ajustada, el cabell perfecte i les ungles cuidades". Però les aparences enganyaven, Randy Rhoads va aportar una ferotge tècnica de guitarra i un riff irresistible que va il·luminar les primeres sessions de composició de la banda.Malgrat la caricatura satànica que va quedar d'Ozzy Osbourne dels anys de Black Sabbath, hi havia llums i ombres en el material de Blizzard Of Ozz, gravat als Ridge Farm Studios el març i l'abril de 1980. Ozzy explica: "M'agrada entrar a l'estudi i fer un àlbum, per a mi, si només són putos moviments de cap de principi a fi, això no és un àlbum, és un puto rebombori. Sóc de la vella escola. A Black Sabbath fèiem Jazz i tota mena d'estils, no era només el puto Iron Man a cada cançó. Qualsevol cosa que millori l'àlbum. Així que quan el Randy em va dir, t'importa si poso aquesta peça instrumental clàssica?, vaig dir, què collons em demanes?, també és el teu àlbum, posa-li". Per les lletres, també, l'àlbum era eclèctic, amb Ozzy (o Daisley, depenent de qui es cregui) parlant del famós ocultista Aleister Crowley, el porno de pagament dels hotels (Randy solia anomenar-les pel·lícules d'ossos), i la polèmica Suicide Solution, que després va provocar una demanda dels pares d'un adolescent californià que es va disparar un tret mentre l'escoltava. Ozzy replica que: "Però si haguessin escoltat la lletra, no parla del suïcidi com a solució. Tracta de líquid, era sobre Bon Scott, per ser honest, sobre beure fins a morir. Recordo haver estat al camerino amb Bon, i ell tenia un puto got gran que va resultar ser Jack Daniel's, una puta mitja pinta! Un parell de setmanes després, la meva germana em truca i em diu, coneixes a un tio que es diu Bon Scott?, va beure fins a morir. Però aquella cançó es va convertir en un embolic, totes les putes murmuracions. Va ser una bogeria". Potser va ser una mica atrevit per part d'Ozzy jutjar els hàbits de beguda dels altres. Tot i que Sharon l'havia fet funcional, no es pot dir que Blizzard Of Ozz sigui precisament l'àlbum sobri d'Ozzy Osbourne.La reflexió d'Ozzy és que: "En qualsevol situació de les bandes en què he estat, el primer disc sempre és el més divertit, perquè ho tens tot a guanyar i res a perdre. Gravant Blizzard Of Ozz, hi havia un ambient meravellós, la Sharon venia a l'estudi, tots anàvem al pub, ens emborratxàvem, tornàvem, ens divertíem... un munt d'alcohol i drogues. És quan el puto negoci comença a involucrar-s'hi que comença a ser una merda. Encara no entenc la part dels negocis, la meva dona és la mànager". Però fins i tot per a un nouvingut a la indústria musical com ell, estava clar que el negoci anava bé. Llançat el setembre de 1980, l'àlbum Blizzard Of Ozz va entrar al número 7 de les llistes del Regne Unit i va ser disc de platí durant dos anys a les llistes dels Estats Units. Més dolç encara, sens dubte, va ser la sensació de veure a Black Sabbath, ara amb Ronnie James Dio de frontman, fracassar, després del bon inici amb l'àlbum Heaven And Hell (1980). Escassament un any després d'estar a punt d'entrar a l'escorxador, Ozzy Osbourne tornava a estar al capdavant del Metal. Per a alguns, però, Blizzard Of Ozz va deixar un regust agredolç, el 1981, Kerslake i Daisley van ser expulsats. Més endavant demandarien a Jet Records i Don Arden (el pare de Sharon) per no pagar els drets d'autor de les vendes de l'àlbum que va liderar les llistes d'èxits. Les demandes anaven i venien. Després, l'any 2002 va arribar la reedició del disc, en el que les parts de bateria i baix de Kerslake i Daisley s'havien esborrat del tot, i substituïdes respectivament per Mike Bordin i Robert Trujillo (Metallica). Sharon va dir: "Bob Daisley i Lee Kerslake han assetjat a l'Ozzy i a la nostra família durant alguns anys. A causa del seu comportament abusiu i injust, l'Ozzy volia eliminar-los d'aquestes gravacions".Curiosament, però, a la reedició del 30è aniversari de Blizzard Of Ozz l'any 2010 va tornar a reincorporar la mescla original. Ozzy Osbourne va dir que: "És una cosa que agraeixo. Així és com es va fer, és aquesta merda de llei, (la regravació) es va fer per aquestes putes demandes interminables que continuen apareixent cada tres putos anys. Si torna a començar, ho haurem de tornar a canviar, perquè quan algú posa una demanda, sigui ridícula o no, he de tenir un advocat que em defensi. Me n'alegro que hagi tornat a ser com era. En principi, no volíem canviar-ho, però era l'única manera de poder aturar les demandes". En última instància, Blizzard Of Ozz és encara un moment fonamental en el Heavy Metal, és una victòria arrencada de la derrota, i sona com a tal. "La gent em pregunta sovint: quin és el teu àlbum preferit? Bé, no puc dir que cap sigui el meu preferit, perquè faria que es passés per alt tota la resta, així que la majoria de vegades contesto, encara no l'he fet. Però crec que Blizzard Of Ozz és un bon disc. És un dels meus moments de més orgull i parla per si sol". Blizzard Of Ozz (1980) va marcar l'inici de la carrera en solitari d'Ozzy Osbourne i és el primer dels dos àlbums d'estudi que va gravar amb el guitarrista Randy Rhoads, que va morir el març de 1982 en un accident d'aviació. Catapultat pels singles Crazy Train i Mr. Crowley, l'àlbum va arribar al lloc 21 de la llista d'èxits Billboard als Estats Units. El 2017 la revista Rolling Stone el va situar en la novena posició de la llista dels 100 millors àlbums de Metal de la història.Anys després, apareixerien dubtes sobre l'autoria del riff del tema Crazy Train, segons Greg Leon de Quiet Riot: "Estàvem passant l'estona i li vaig ensenyar al Randy el riff del tema Swingtown de Steve Miller Band. Li vaig dir, mira què passa quan acceleres aquest riff. Vam estar-hi jugant, i el que recordo és que el va portar a un altre nivell". Bob Daisley, però, és categòric en afirmar que: "Aquell riff característic de Crazy Train era del Randy, després vaig escriure la part en què ell feia el solo i l'Ozzy tenia la melodia vocal. El títol va sorgir perquè Randy tenia un efecte que feia un so psicodèlic a través del seu amplificador. Randy i jo érem aficionats als trens, i vaig dir, això sona com un tren boig". Després dels assajos al Clearwell Castle de Gloucestershire, va començar la gravació de l'àlbum. Mentre que Bob Daisley va rebre el sobrenom de Sid Serious" pel seu perfeccionisme, el comportament d'Ozzy era més difícil de qualificar. Segons l'enginyer Max Norman: "Començava bastant seriós i sobri, amb una ampolla de whisky. Si volia pixar al mig d'una toma, ho feia allà mateix a terra". Tot al contrari de quan va arribar el moment de gravar el formidable solo de Crazy Train, que Randy Rhoads estava sobri i centrat. Llançat com a single el 1980, Crazy Train va ser un èxit menor (aconseguint el lloc 49 al Regne Unit). Però la cançó va ser un dels punts culminants de la gira de Blizzard Of Ozz, que va treure a Ozzy de la depressió, i la seva influència en l'escena de la guitarra va ser fonamental. Després del tristament famós accident d'avió el març de 1982 en el que va morir Randy Rhoads, la cançó es va convertir en un moment agredolç del setlist d'Ozzy Osbourne.El segon àlbum d'Ozzy Osbourne, Diary Of A Madman (1981), és l'últim gravat pel guitarrista Randy Rhoads abans de morir. El paper clau, com sempre a la banda d'Ozzy Osbourne, és el guitarrista. Ja havia estat amb dues llegendes de la guitarra, Tony Iommi i Randy Rhoads, per la qual cosa el següent havia de ser especial. Jake E. Lee, el vistós guitarrista era l'ajust perfecte per a l'època, vestit de cuir i extravagant. Amb Ozzy gravaria dos àlbums, Bark At The Moon (1983) i The Ultimate Sin (1986), i en acabar la gira de l'últim, seria acomiadat. Estava a punt d'arribar a la vida d'Ozzy un altre dels guitarristes, i també amic, més importants de la seva carrera. Zakk Wylde es va convertir en el substitut de Jake E. Lee, unint-se a la banda d'Ozzy Osbourne el maig de 1987. Wylde va fer una audició com a guitarrista principal i co-compositor per a Ozzy Osbourne després que es coneguessin en un concert, com explica el mateix Wylde: "Em va dir, toques la guitarra?, i jo li vaig dir, sí, i em va dir, què et sembla si em dius on aconsegueixes els teus esteroides i et deixo tocar en la meva banda? I la resta ja és història".El seu primer àlbum d'estudi amb Ozzy Osbourne va ser No Rest For The Wicked (1988). Ara costa d'imaginar amb l'estatus aconseguit per Ozzy, però en el moment de la seva expulsió de Black Sabbath, el seu futur semblava molt negre. La retrospectiva se centra en ratpenats decapitats i pixarades en llocs històrics (com les parets del sagrat Àlamo a Texas), però el fet és que la seva tornada amb Blizzard Of Ozz (1980) i Diary Of A Madman (1981) havien posat el llistó molt alt per a gran part del Metal dels anys 80. En un rànquing del 2016 del catàleg en solitari d'Ozzy, la revista Classic Rock va situar No More Tears (1991) al tercer lloc darrere d'aquests dos clàssics de principis dels 80, tant com per la seva qualitat, com per la intensitat de la interpretació d'Ozzy Osbourne i la seva banda. La presència dominant del guitarrista Zakk Wylde és clau per a l'èxit del disc, amb els seus grans riffs i els seus solos a No More Tears i I Don't Want To Change The World. La facilitat d'Ozzy per a les melodies vocals encaixa amb les contribucions a les lletres de Lemmy Kilmister de Motörhead a Mama I'm Coming Home i Hellraiser. Zakk Wylde va tenir un gran èxit amb Ozzy Osbourne fins al 1995, quan després de gravar l'àlbum Ozzmosis (1995) els seus interessos musicals el van portar a separar els seus camins, tornant al 2001. Mentrestant, Zakk Wylde va publicar en solitari els àlbums Book Of Shadows (1996) i Book Of Shadows II (2016), va fundar la banda de Rock Sureny Pride & Glory el 1994, i la banda de Rock Sureny i Metal, Black Label Society l'any 1998, encara ara en actiu i amb la que ha publicat 11 àlbums d'estudi. Tot i que Zakk Wylde, va marxar de la banda d'Ozzy Osbourne, tots dos van continuar molt units. En una entrevista a Guitar World el 2018, Ozzy Osbourne només tenia que elogis cap a Zakk Wylde i les seves habilitats amb la guitarra: "Sé que puc estar a qualsevol lloc del món en qualsevol moment, i si el meu guitarrista desapareix, puc trucar a Zakk i ell pujarà al primer avió".Des de la tornada com a guitarrista d'Ozzy Osbourne el 2001, Zakk Wylde figura en dos àlbums més d'estudi, Down To Earth (2001) i Black Rain (2007) i un àlbum bestial en directe, Live At Budokan (2002). Però l'any 2009 es tornava a anunciar la sortida de Zakk Wylde d'Ozzy Osbourne. En una entrevista per a la revista Classic Rock, Ozzy Osbourne va afirmar, "Zakk té la seva pròpia banda i penso que Ozzy Osbourne està començant a sonar com Black Label Society. Simplement vaig sentir que necessitava un canvi". A finals de 2015, Black Sabbath va anunciar la seva gira de comiat titulada, The End, durant 2016 i 2017 i amb la data final a Birmingham, la ciutat d'origen de la banda. L'any 2017 Ozzy Osbourne tornava a anunciar que ell i Zakk Wylde tornarien a tocar junts en una gira per commemorar els 30 anys que Zakk va ingressar a la banda. Però des de l'abril de 2019 en què es va fer mal l'Ozzy, tot s'ha anat cancel·lant, i ara malauradament ja sabem que Ozzy Osbourne no tornarà a fer mai més cap gira.Ozzy Osbourne ha deixat una empremta inoblidable en el Rock i el Metal, des d'haver ajudat a introduir el Heavy Metal al món amb Black Sabbath fins a una carrera d'èxit en solitari que ha durat quatre dècades. Però, a més dels seus propis èxits, el Príncep de les Tenebres sovint ha assumit el paper d'estrella convidada en cançons d'altres artistes. Concretament en 23 ocasions, aquestes són les més significatives.

