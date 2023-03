Territori es compromet a estudiar «noves fórmules» per garantir sòl industrial al Berguedà

El conseller de Territori,, s'ha compromès a estudiar la proposta que li ha traslladat l’(ACEB) i a buscar "noves fórmules" per solucionar la manca de sòl industrial al Berguedà. El màxim representant de Territori s’ha reunit aquesta setmana amb representants i socis de l’ACEB, acompanyat del secretari de Mobilitat i Infraestructures,, i de l'alcalde de Saldes i alcaldable de Berga,, en una trobada on també hi ha assistit l’alcalde d’Olvan,D'aquesta manera, el conseller ha assegurat que el departament treballarà, per una banda, per activar com més aviat millor les pròximes fases delper donar resposta a les petites i mitjanes empreses, i per l’altra, aper aconseguir que les empreses que requereixen sòl industrial de gran format de manera urgent no marxin del Berguedà. Una proposta plantejada per la patronal berguedana, conjuntament amb l’alcalde d’Olvan, per tal deEn aquest sentit, Fernàndez ha fet referència a altres casos d’èxit que ja s’estan duent a terme, per exemple ali que poden exportar-se al d’Olvan. Aquestes noves fórmules passen per la, és a dir, entre les empreses interessades a ser presents al polígon i l’Incasòl. Fernàndez ha entomat el compromís perquè el departament iniciï les converses entre els agents implicats per començar a treballar.Sebastià Prat, així com el president de l’ACEB,, s’han mostrat predisposats a implicar-se i a tirar endavant aquesta nova proposta per explorar aquests nous camins i aconseguir, fermament,. Serarols ha recordat que "és imprescindible garantir que aquestes activitats no marxin i que les empreses trobin el seu espai a la comarca".Durant la reunió, també s’han repassat alguns dels temes de l’agenda berguedana pel que fa a infraestructures, com laentre Berga i Bagà, les actuacions a les carreteresper millorar les connexions amb el Solsonès, o les ja anunciades obres de la. També s’han tractat altres accions que el departament desenvoluparà al Berguedà, coma partir de la tardor, així com l’estudi que s’ha iniciat per la possibilitat de