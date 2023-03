Berga tindrà un espai d'atenció a joves amb addiccions a les pantalles i consum de substàncies

Seus descentralitzades al Vallès Oriental, l’Anoia i Osona

Bergà obrirà la setmana vinent el nou. Es tracta d'un centre que oferirà un servei d’atenció terapèutica aamb, i on també es fan tasques de suport a les famílies. La finalitat del centre és donar resposta a la necessitat d’una detecció precoç i s’ofereix una detecció primerenca.La vicepresidenta primera i diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social,, i el president del Consell Comarcal del Berguedà,, i el conseller comarcal de Joventut,, han presentat aquest dijous el Centre SPOTT Berguedà, que serà la quarta seu descentralitzada que s’obre a la província de Barcelona. D’aquesta manera, es donarà solució a les dificultats d’accés de la població berguedana al centre de Vic, on s’ha fet una prova pilot alEls usuaris seran derivats des dels serveis socials bàsics dels municipis de la comarca del Berguedà, centralitzant les derivacions a través del. D’altra banda, els professionals de l’equip d’intervenció del Centre SPOTT realitzaran el tractament a la seu de Berga un cop per setmana.El Centre SPOTT compta amb tres seus descentralitzades més. La del Vallès Oriental va obrir el maig de 2018 i(89 homes i 27 dones). La majoria, un total de 81, tenien problemes de consum de drogues. La resta (35), han rebut atenció per l’ús abusiu de les pantalles.El segon centre descentralitzat es va posar en marxa a l’Anoia el març de 2019, on. També en aquest cas, el gruix de les persones ateses han estat homes, un total de 36, per 4 dones. Un 69% d’atencions van ser per consum problemàtic de drogues i un 30% per un ús problemàtic de les pantalles.Per últim, el Centre SPOTT Osona va obrir les portes el novembre de 2021. Des de llavors,, un 73% d’homes i un 26% dones. D’aquests casos, 11 han estat per consum de drogues i 4 per addicció a les pantalles.En definitiva, elvan atendre 207 persones durant l’any passat. Un 78% eren homes i un 22% dones. D’aquests casos, 144 tenien relació amb el consum de drogues i 63 amb l’ús problemàtic de les pantalles. I des que va començar l’any,. Dues de cada tres tenien relació amb el consum de drogues i un terç amb l’abús de les pantalles.