Un hotel, un restaurant, un museu i un parc d'energia: així es projecta ara la tèrmica de Cercs

Parc de l'energia

Els representants d'EM Spain presents a la roda de premsa Foto: Lídia López

Sinergies amb la zona

Després de descartar definitivament el, l'empresa manresana, propietària de les instal·lacions, ha fet públic els nous usos que pretén donar a l'espai. Es tracta de, una proposta multidisciplinària i sustentada en quatre potes principals: el lleure, la natura, l'arqueologia industrial i l'energia. Així ho ha assegurat el gerent d'EM Spain,, que referma que la nova proposta "s'adapta al model que defensa la comarca".Amb una inversió total que s'enfilarà deli un llarg termini per fer-ho realitat (les estimacions optimistes situen), el primer bloc de la proposta que començarà a fer-se realitat és el de l'oci i la natura. Aprofitant les construccions ja disponibles, l'empresa vol crear un seguit de serveis adreçats a l'amb l'objectiu que la tèrmica no sigui un lloc de pas pels que van a la Cerdanya o per una excursió d'un dia, sinó que "per visitar-la, com ja va passar amb Horrorland".L'edifici de calderes esdevindrà un, amb una capacitat aproximada de 50 habitacions, i la torre de refrigeració acollirà unque prometen "singular". Val a dir que l'empresa vol mantenir tant la torre com la xemeneia com a "símbol de la instal·lació i la comarca", però donant-li una, aprofitant les façanes perde la zona pintats a tot color. I, adjunt a la torre, s'hi alçarà unque arribarà fins a la circumferència superior, per tal d'oferir un paisatge únic de l'embassament de la Baells i els voltants. A més, per completar la part del lleure, també s'hi projecten equipaments como un centre d'interpretació de fauna autòctona.L'antic espai d'oficines serà l'del centre, és a dir, on es situaran les oficines i centres de gestió del parc. I la garita de recepció i vestuaris s'adequarà com aal visitant. Així mateix, el que havia estat l'edifici de tallers es reconvertirà en el, des d'on la promotora vol fomentar el coneixement de la generació energètica al llarg de la història, aprofitant precisament la naturalesa del lloc. En aquest sentit, Basiana ha confirmat que s'han iniciat els contactes per tal que aquest museu es pogués adherir a l'Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Paral·lelament, es completaria la finalitat de la divulgació reconvertint el que havia estat l'edifici de la turbina de la tèrmica en unL'altra branca que EM Spain projecta a l'antiga seu de la central tèrmica de Cercs és. A través de dues fonts renovables, fotovoltaica i hidrogen verd, l'empresa manresana vol generar electricitat que, d'una banda, garanteixi el subministrament propi de les instal·lacions, i de l'altra, permeti crear unaa la qual puguin subscriure's les empreses, administracions i veïns de Cercs.Pel que fa a la, Basiana apunta que s'aprofitarà la riquesa de recursos hidrogràfics per alimentar aquest espai, que segons calculen, pot produir. I en relació amb la, la promotora estima una producció anual de. Així mateix, per tal de preservar energia, també s'ha projectat unannex a la planta d'hidrogen amb capacitat de 10 mW.Més enllà del NATTECH Park Nature, l'empresa promotora considera que aquesta instal·lació pot esdevenir "la porta d'entrada" a un "gran parc", fent referència a la possibilitat d'unir esforços i caminar plegats amb elque s'ha impulsat entre els municipis de. A més, també asseguren que es pot englobar a la iniciativa conjuntai els seus serveis.El gerent ha confirmat que ja han tingut una presa de contacte amb diferents agents de la zona, com l', eli la, amb resultats força positius, doncs segons Basiana, haurien vist amb bons ulls la nova proposta. De fet, malgrat que la presentació d'avui ha tingut lloc a Manresa, la voluntat de la promotora és poder fer públic in situ el projecte un cop estigui més avançat.De fet, EM Spain no s'ha mostrat preocupada pel que fa als, puntualitzant que "els ecologistes sempre fan les seves guerres", tot i posar en relleu l'important gir de guió que ha pres el projecte. En aquest sentit, des de la Plataforma Anti-Incineradora, principal opositora a l'anterior projecte,, declarant que "la transició energètica ens cal, però així i en mans dels mateixos monopolis i cacics, no!".