Berga dona veu a la generació marcada per la guerra i el franquisme amb 'Gent Nostra'

La vida a través de retrats i veus

Gent Nostra és una exposició itinerant protagonitzada per 25 persones que viuen sis diverses residències de gent gran de la província de Barcelona. Es tracta d’unaque dona veu a una generació marcada per la guerra i el franquisme. Persones que han dedicat els millors anys de la seva vida a, però la societat ha decidit que la gent gran ja no té res a dir. I això no és cert, perquè sempre ens poden explicar coses essencials. Només cal saber escoltar...L’exposició impulsada pel fotògrafi el guionista i realitzador audiovisual, amb el suport de la, es podrà visitar al, de l’1 al 21 de març de 2023. L’acte d’inauguració de l’exposició es farà el divendres, 3 de març, a les 19.00 hores. La mostra inclou les experiències de vida de quatre usuaris i usuàries de la. La iniciativa d’acollir la mostra ha estat de l’ÀCabezas i Puig han creat aquesta exposició formada per 25 retrats i un mosaic de veus que expliquen les vides de diverses persones grans. Els autors de la mostra expliquen que des de fa temps, la nostra societat ha decidit deixar de banda les persones a partir d’una determinada edat i que, retirant les persones,Tothom té alguna cosa a dir, i fins i tot, en un moment de gran fragilitat com la vellesa, les persones són necessàries. Per això, aquesta exposició recull el testimoni de persones mitjançant píndoles breus d’àudio acompanyades dels seus retrats.Des de l’octubre de 2022, la mostra ha iniciat una itinerància per diferents municipis de Catalunya. L’exposició compta amb la participació d’usuaris i usuàries de les residències Ricard Fortuny i Inglada Via de; Casa dels Avis de; Pare Vilaseca d’; Sagrada Família dei Sant Bernabé deEn el cas de la, quatre usuaris i usuàries han compartit el seu testimoni explicant diferents aspectes de les seves vides relacionats amb, entre d’altres. Són:va néixer el 1929 a Turre (Almeria). Recorda la seva infantesa a pagès ocupant-se de diferents tasques com tenir cura de les cabres, segar i batre. Confessa que només va poder anar a l’escola durant vuit mesos, a causa de l’esclat de la Guerra Civil, i que si hagués tingut l’oportunitat, li hauria agradat ser mestra. Va arribar a Catalunya l’endemà de fer 15 anys i la família va instal·lar-se a Cercs, ja que el seu pare treballava a les mines de Fígols. També va viure molts anys a Berga.va néixer l’any 1934. La Carmen explica com és la vida a la residència i la relació que ha establert amb la seva companya d’habitació. L’ajuda que es presten mútuament, les rutines i aficions com per exemple conversar i veure els serials de tarda que s’emeten per televisió. A més, també fa referència a la seva mare recordant el moment en què va aprendre a llegir i escriure.va néixer al poble d’Almonaster la Real (Huelva) l’any 1930. Recorda que la mort del seu pare va propiciar que la seva mare comencés a treballar a les mines de Soloviejo i que ella es fes càrrec dels seus germans i les tasques domèstiques. Explica que s’ha dedicat a tenir cura de la família i la llar i que han lluitat juntament amb el seu marit per garantir el futur dels seus fills. A més, diu que sempre s’ha sentit ben acollida a Catalunya, malgrat que no hagi aconseguit parlar la llengua catalana tan bé com li hauria agradat.va néixer l’any 1948. Va tenir diverses feines, però va dedicar-se a tenir cura d’un ramat d’ovelles juntament amb el seu germà durant una quinzena d’anys. El Jordi recorda la duresa i la dedicació que requeria aquesta feina. A més, confessa que li agrada cantar i, fins i tot, interpreta un fragment de la sardana dels pastors. També destaca la bellesa dels paisatges que ens envolten i la necessitat de fomentar el respecte a la natura.