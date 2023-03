Junts per Berga introdueix 10 esmenes en els pressupostos de la Generalitat

, a través del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya al Parlament, ha introduït. Així ho han exposat aquesta tarda el regidor a l'Ajuntament de Berga i alcaldable de la formació,, i el també regidor i portaveu del grup municipal al consistori,, on han emplaçat la resta de partits a escoltar les propostes i donar-los suport.El projecte de major envergadura té a veure amb el. Junts per Berga demana que el Governde la Casa de la Patum. Cal tenir en compte que, en aquests moments, l'Ajuntament de Berga està a l'espera de la resolució d'una subvenció de tres milions d'euros dels fons Next Generation per saber si poder tirar endavant el projecte que tenen damunt la taula. També en l'àmbit de cultura, Junts per Berga ha sol·licitat la redacció de l'estudi i construcció d'unai la redacció del projecte per a la millora de l'acústica delCaballé també ha fet referència a una proposta que pretén continuar sumant en clau de sostenibilitat i aprofitament, mitjançant l'estudi per materialitzar unaque s'alimenti amb la producció de la fracció d'orgànica del porta a porta. Encara en clau de desenvolupament rural, la formació demana que es faci realitat l'abastiment d'aigua ali que es millori l'dels edificis públics de la capital.Pel que fa a territori, Junts per Berga ha introduït una esmena per a la millora de la mobilitat entre el complex. I, precisament en relació amb la C-16 i el compromís manifest del conseller de Territori,, d'implementar el, Caballé ha reconegut que ho tenien entre les propostes pel fet que "si es millora la via en sentit sud, entenem que també s'ha de fer en sentit nord". Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent, ja que "el conseller no ha fet cap moviment des que va prendre la cartera".En darrera instància, la formació ha volgut sol·licitat la redacció d'un projecte bàsic per a la construcció d'a Berga, l'estudi per a la instal·lació de gespa artificial al, i la redacció d'un estudi d'incorporació deldins de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU).Les 10 esmenes formen part delque s'han presentat des del conjunt de la Catalunya Central , on també s'hi han projectat l'execució de les instal·lacions de lade Vic, ajuts per fer front a l'augment deals ens locals, la construcció delde Vic, i l'increment de la capacitat i desdoblament de laentre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, entre altres.