El Berguedà s'integrarà definitivament a l'ATM aquesta tardor amb l'arribada de la T‑Mobilitat

(ATM) de Barcelona, formada pel Berguedà, el Ripollès i el Solsonès,. I és que, tal com ha confirmat avui el conseller de Territori,, durant la seva visita a l'Heliport de Berga també en aquestes comarques durant la tardor d'enguany. Per tant, l'arribada de la T-Mobilitat posarà a l'abast dels berguedans els, com la darrerament anunciada de la T-Jove , de la qual ara en resten exclosos."Tenim la previsió d’incorporar, és a dir, que les màquines validadores es facin compatibles amb la T-Mobilitat", ha detallat el conseller, que ha indicat que aquesta adaptació començarà aquest mes, si bé es pot allargar al voltant de sis mesos, situant la tardor com a termini inicial perquè es pugui posar en marxa. "A partir de la tardor, el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès,", ha sentenciat.L'arribada de la T-Mobilitat no només posarà a l'abast dels joves berguedans la T-Jove, sinó que posarà a disposició dels usuaris de la setena coronacom la T-Familiar, la T-Usual o la T-Casual. A hores d'ara, l'únic títol disponible al Berguedà, més enllà del bitllet senzill, és la T-10. Així mateix, la integració permetràamb un mateix títol als usuaris berguedans.Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, ha valorat que "que, a partir de la tardor, puguem accedir a la T-Jove i la resta d'abonaments i tarifacions", si bé ha incidit que "" pel fet que "ens agradaria que arribés en el mateix moment que a les altres corones". En qualsevol cas, ha aprofitat per remarcar que "el contacte directe és la millor via per desencallar aquests temes" més enllà de "fer mocions i rodes de premsa". "Hi ha temes amb els quals es pot fer molt soroll, però", ha sentenciat.La setena corona de l'ATM de Barcelona es va crear, amb la incorporació d'una part pendent d', eli el. I, a finals de l'any passat, també es va afegir la comarca del