L'Heliport de Berga podrà operar vols nocturns d'emergències l'estiu del 2024

Millorar la cobertura sanitària

La Xarxa d'heliports d'emergències H24

Elté previst incorporar l'a la(H24) per a donar servei als vols nocturns del(SEM) i d'operadors públics com. Les obres d'adequació s'engegaran a finals d'any i es preveu que l'heliport pugui començar a funcionar a les nits a partir de l'estiu de l'any vinent. La inversió prevista és d'unsTal com ha explicat el conseller de Territori,, "tenim altres heliports que ja estan adaptats a vols nocturns i quan hi ha alguna incidència, per exemple al Pirineu, surten d'altres bases". Un cop hagin acabat les obres a Berga, "amb la capacitat de ser utilitzada les 24 hores per quan es necessita una intervenció immediata", ha detallat.Els treballs consistiran en la instal·lació dels, a més de la. Les obres també preveuen un nou dipòsit de subministrament de combustible perquè s'hi abasteixin els diferents serveis aeris d'emergència que hi operin.Així, el conseller ha exposat que la intervenció a l'Heliport de Berga "forma part d'un projecte a escala de país, la xarxa d'heliports 24 hores". La Xarxa H24, impulsada pel Govern, ha considerat que l'Heliport de Berga és, tenint en compte la ubicació geogràfica -al Prepirineu- i l'Les millores a l'Heliport de Berga permetran, entre d'altres,als centres hospitalaris de referència i millorar la cobertura sanitària al Berguedà. En posar-se en funcionament aquesta infraestructura, el SEM podrà traslladar en helicòpter medicalitzat els malalts amb patologies que necessiten una atenció ràpida també en horari nocturn, el quenotablement.La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central,, ha valorat que "es redueixen els temps d'evacuació dels malalts que ho necessiten i, a la vegada, es poden apropar amb celeritat professionals assistencials al territori". "Això és un pas més en l'i que també es concreta amb els treballs que hi ha a hores d'ara a l'Hospital de Berga per a un nou servei d'urgències del Centre i la base SEM", ha afegit.Així, en dos anys, es preveu unaper impulsar millores que ja hi ha en marxa, com el nou servei d'urgències del centre i la base SEM (2,4 milions). També s'inverteix en renovació tecnològica del centre, nou mobiliari i equipament assistencial i un pla director d'espais.La Xarxa H24 neix el 2017 amb l'objectiu deels heliports que han de prestar servei durant les 24 hores del dia, a més d'assegurar-ne la gestió i el manteniment. Està formada per un Grup Tècnic de Treball (GTT) integrat pels departaments de, de tal manera que hi ha representants d'Arran d'aquest model, el Departament de Territori ha invertit uns 400.000 euros en l'adequació en H24 dels heliports de Vielha i Tremp i en la construcció del nou Heliport de la Seu d'Urgell. Amb l'Heliport de Berga,, 12 dels quals són heliports hospitalaris. El servei de vol nocturn d'emergències es fa de 20.00 a 08.00 hores i es presta a través d'un helicòpter del SEM que està ubicat aFinalment, el conseller de Territori ha declarat que "també tenim el projecte de construir unde totes les instal·lacions d'heliports 24 hores per part d'Aeroports de Catalunya", amb la voluntat de "garantir que, en qualsevol moment, aquestes instal·lacions estan".