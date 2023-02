La Diputació de Barcelona destina 2,8 milions per la restauració d'edificis patrimonials del Berguedà

Impacte territorial

Laha aprovat, aquest mes de febrer, l'ampliació delfins a arribar als, i que es reparteixen entre les actuacions ja fetes el 2022 (755.000 euros) i les d'aquest 2023 (10.565.134 euros) i les del 2024 (13.800.778 euros). L'augment permet incrementar els ajuts ja concedits i concedir-ne de nous, amb l'objectiu d'impulsar la rehabilitació, la reforma i la millora dels edificis, equipaments i béns locals amb valors patrimonials.El diputat d'Infraestructures i Espais Naturals,, ha destacat, en la presentació del programa, la seva importància pel conjunt de municipis de la província de Barcelona, ja que permet posar en servei edificis i conjunts monumentals com la millora manera de garantir-ne la preservació. En aquesta línia, el diputat Pere Pons ha destacat que "restaurar i rehabilitar edificacions té un cost econòmic important, però, ja que sovint es converteixen en eixos d'atracció per aquestes poblacions a partir dels usos als quals es destinen". "Els monuments –ha remarcat Pons– generen riquesa al territori, i un exemple seria".Segons es desprèn de la memòria d'actuacions feta pública avui, en el període 2022-24, la Diputació destinarà 25 milions a la restauració d'edificis patrimonials, dels quals. Aquesta inversió es reparteix entreque han estat presentats i aprovats, entre els quals destaquen les inversions fetes o en camí per a la: Ruta del Cretaci (Fígols), l'actuació a part delper la seva adequació com equipament (Viver i Serrateix); la consolidació estructural del(La Pobla de Lillet); la restauració de l’(Vallcebre); la rehabilitació energètica de l’. Per aquestes cinc sol·licituds s'ha concedit un import de 200.000 euros.A la comarca, també destaquen, pel volum d'inversió, actuacions com la restauració delde Montmajor (186.000 euros), l'adequació i millora de l’estabilitat de l’de Montclar (170.000 euros), la remodelació de l’accés i serveis del(160.000 euros), la rehabilitació del cobert annex alper a centre d’informació i acollida de Saldes (157.000 euros), la restauració dela Bagà (155.000 euros), o lai els camins històrics de connexió amb el castell (152.000 euros).De manera global,(24), seguida de l'Alt Penedès (23) i el Berguedà (23). Les segueixen, per aquest ordre, el Vallès Oriental (21), l'Anoia (18), el Bages (17), el Baix Llobregat (16), el Vallès Occidental (14), el Maresme (12), el Moianès (5), el Garraf (5) i, per últim, el Barcelonès (2). I per tipologia de bé patrimonial, les subvencions s'han repartit entre(24,20%),(24,20%),(5,10%),(1,91%), i(44,59%). La categoria deté 23 intervencions subvencionades, la majoria de les quals (82%) inclouen rutes i projectes d'explotació.