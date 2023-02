El Consell Comarcal aprova el nou model de recollida selectiva amb el desacord de l'oposició

El futur de la taxa

Desacord polític

Mitjançant un ple extraordinari, el(CCB) va aprovar el plec de condicions per al pròxim concurs que ha de licitar el servei de Aquestes noves bases del joc introdueixen canvis substancials que, segons l'equip de govern, han de permetre avançar en el volum i qualitat de reciclatge del Berguedà. El principal canvi és que, als municipis on no s'aplica el porta a porta, s'instal·laranque, mitjançant una targeta o aplicació mòbil, limitaran en gran manera l'ús del dipòsit de resta, i així,Amb el nou plec, també es canvien els contenidors de lesde la resta de municipis;per tal que siguin bicompartimentats o tricompartimentats; i s'engega unaper retirar voluminosos i bosses mal dipositades. També es faràde la ciutadania i els grans generadors de residus, i amb el temps, la voluntat és poder recollir suficients dades sobre el reciclatge per aAra bé, la llum verda va ser només per part dels consellers de la majoria, representants dels grups de(10 vots), mentre que els vuit consellers de l'oposició, d'i la, hi van votar en contra. La negativa té dos motius principals: la manca d'entesa i diàleg amb els ajuntaments, i la continuïtat de sobrecost del servei. A més, també van lamentar la verticalitat de la Comissió de Residus."No s'ha tingut en compte als ajuntaments, i no sé si s'ha obviat perquè no s’hi ha pensat o per por a la varietat de colors dels governs. Però penso que haurien pogut ser un aliat", va valorar(CUP), mentre que(ERC) va exemplificar aquesta manca d'interacció amb la disconformitat pel nombre d'illes que s'instal·laran a llocs com Viver i Serrateix, que en seran 5 quan el consistori en sol·licitava 7. "El contacte s'ha limitat a una reunió i una trucada", va refermar Prat, a la vegada que Lozano va replicar que el consens que el president del CCB,, va trobar a faltar s'hauria d'haver buscat precisament amb els ajuntaments i no amb l'oposició.Els consellers de l'oposició van posar sobre la taula ladel servei que ha efectuat l'equip de govern. "Econòmicament parlant, en quatre anys no s’han buscat maneres per intentar resoldre els. El Consell no ho ha eixugat i els que ho hauran de cobrir són els ciutadans perquè eli, per tant, en les famílies de la comarca", va asseverar Lozano. I, en la mateixa línia, Prat va avisar d'una "reacció molt bèstia" de la població augurant també una repercussió sobre la taxa del dèficit, que la CUP situaEn aquest sentit, Lara va exposar que tant el Consell com els ajuntaments "haurem de fer un" al voltant dels padrons registrats actualment, ja que segons el president, hi ha un "decalatge important" motivat per la mala declaració d'alguns habitatges, registrats com a domèstics, però que són pisos turístics: "". Així mateix, Lara també va assegurar que els tècnics de la casa estan molt atents a les subvencions que es posen a disposició per tal de reduir el dèficit, i va lamentar que hi ha un element que en genera i que no es pot eliminar perquè el contracte està vigent:. "Ens penalitza molt, i l'únic que podem intentar és", va declarar.Finalment, tant la CUP com ERC van retreure a l'equip de govern que la Comissió de Residusi que "ens hem limitat a bombardejar-los de preguntes", segons Lozano, mentre que Prat, novament, hi va trobar a faltar l'assistència dels consistoris. Per la seva banda, el conseller del PSC,, va refermar la transversalitat de la comissió i va lamentar la, assegurant que "he escoltat més propostes avui en dos minuts que en una reunió de la comissió".Per tot plegat, Lara va refermar que "", assegurant que l'equip redactor del plec també ha estat a disposició dels consellers i que, a més, s'ha ajornat l'aprovació del mateix dos mesos per tal de trobar consens. Ara bé, va recalcar que "no podem esperar més" i que és la responsabilitat del CCB que "tots els municipis tinguin els mateixos drets i deures" pel que fa al reciclatge. Amb tot,El nou servei de recollida de residus amb contenidors tancats per les fraccions d'orgànica, resta, paper i envasos, s’aplicarà als municipis deD’aquesta manera, es completa el canvi de model de gestió de residus a la comarca iniciat a finals del 2018 amb l’entrada en servei del porta a porta a 12 dels 31 municipis del Berguedà: