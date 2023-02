Preinscripció escolar 2023‑24 al Berguedà: tot el que has de saber

Educació infantil i primària

Els centres educatius del Berguedà engeguen la maquinària del curs vinent amb la. Aquest pas consisteix en el registre previ que cal fer abans d'efectuar la matrícula, i com sol ser habitual,, uns dies més tard i pràcticament en paral·lel, s'efectuarà a l'ESO, i al cap d'un mes, s'obrirà el mateix procediment per a l'educació postobligatòria.En el cas de les primeres etapes educatives (Infantil de 3 a 6 anys; i Primària, de 6 a 12 anys), el dia, ja que serà el dia que els centres publicaran el nombre de places ofertes pel curs vinent., si bé hi ha marge fins al dia 22 per acabar de presentar la documentació necessària i que hagi quedat pendent. El 21 d'abril es publica la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, i és des d'aquesta data i fins al 27 que les famílies poden presentar reclamacions en cas que alguna de les dades recollides sigui errònia.D'aquesta manera, el 3 de maig es presentarà la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva de cada alumne. Ara bé, si el centre rep més demandes de les places ofertes, el 9 de maig s'efectua un sorteig per resoldre les sol·licituds empatades i es publica el resultat l'11 de maig. A partir d'aquí, s'amplien les peticions d'inscripció pels alumnes que no tinguin cap plaça assignada i el 9 de juny es publiquen, ies publica la llista d'alumnes admesos al centre i els que resten en espera.que ofereixen els cursos d'educació infantil i primària: Escola Alfred Mata, Escola Borredà, Escola Galceran de Pinós, Escola Gira-sol, Escola Gironella, Escola La Valldan, Escola L’Albiol, Escola Lillet a Güell, Escola Olvan, Escola Princesa Làscaris, Escola Sant Joan, Escola Sant Llorenç, Escola Sant Marc, Escola Sant Salvador, Escola Santa Eulàlia, Escola Santa Margarida, Escola Santa Maria d’Avià, Escola Serra de Picamill, Escola Serrat Voltor, FEDAC – Gironella, Sant Martí, Vedruna – Berga, Escola Xarxa.Els més menuts de tots, de 0 a 3 anys, hauran de presentar les seves sol·licituds entre. La llista provisional es publicarà l'1 de juny i les al·legacions s'hauran d'efectuar entre el 2 i el 8 de juny. Un cop aplicades les reclamacions, i en cas d'empat, se seguirà el procediment escolar anteriorment citat i es desempataran les sol·licituds amb la mateixa puntuació entre els dies 9 i 13 de juny.La llista final i ordenada per a l'assignació de places, així com els alumnes en espera, es publicarà el. D'aquesta manera,: Llar d’infants Baldufa, Llar d’infants Estel Cal Bassacs, Llar d’Infants El Cucut, Llar d’Infants El Niu, Llar d’Infants Escola Xarxa, Llar d’Infants Flor de Neu, Llar d’Infants L’Esquirol, Llar d’infants L’Estel 2, Llar d’infants L’Estel, Llar d’infants Patufet, Llar d’infants Pit-roig, Llar d’infants Sant Martí, Llar d’infants St. Jordi, Llar d’infants Vedruna-Berga, Escoleta El Brot.L'oferta inicial dels centres d'ESO sortirà publicada el, per tal que s'efectuïn les demandes de preinscripció, tot i que es permetrà presentar documentació fins al 22. La llista de sol·licituds provisional es farà pública el 21 d'abril, i fins al 27 del mateix mes es podran presentar reclamacions per corregir-ne les anomalies. D'aquesta manera el 3 de maig es farà pública la llista de demandes amb la puntuació.El 9 de maig es farà un sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció amb empat de punts, i l'11 se'n publicarà el resultat. Entre el 29 de maig i l'1 de juny s'ampliaran les peticions de preinscripció pels alumnes que no tinguin cap plaça assignada, i el 9 de juny es farà pública la llista definitiva de places escolars per centre. El, cada centre publicarà la seva llista d'alumnes admesos i els que estan en espera, i com a la primària,: Institut de Puig-reig, Institut Guillem de Berguedà, Institut L’Alt Berguedà, Institut Pere Fontdevila, Institut Serra de Noet, Escola Xarxa, Vedruna Berga.El, es faran públiques les places escolars, per tal que les preinscripcions s'efectuïn entre. El 22 de maig es publica una llista provisional que es pot recórrer, en cas d'errades, fins al 29. El 2 de juny es presenta la llista corregida i s'efectua un sorteig per resoldre els empats en sol·licituds. La llista ordenada es fa pública el 8 de juny, el 20 es determinen les places finals de cada centre, i els'anuncien els alumnes admesos i en espera de cada centre.. De forma genèrica, l'oferta inicial es fa pública entre el maig i l'abril, i la preinscripció s'efectua entre els mesos de maig i juny. Després de donar-se a conèixer les diferents llistes provisionals, i en cas d'admissió definitiva, la formalització de les matrícules és:al grau bàsic,per al mitjà, iper al superior.