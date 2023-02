Junts i PSC es mouen perquè el Berguedà s'inclogui en la pròxima bonificació de la T-Jove

Les sis corones de l'ATM on s'ha previst la integració universal de la T-Jove. Foto: ATM



Moció al ple de Berga

i elhan alçat la veu per aconseguir que les comarques del Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, s'incloguin en les bonificacions de la T-Jove que s'apliquen a la resta de territori inclòs en el sistema de l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM). Aquesta acció arriba després que el conseller de Territori,, confirmés en una entrevista a Els Matins de TV3 que la T-Jove s'ampliaria fins als 30 anys i permetria fer-ne ús universal i il·limitat a les sis corones , deixant de banda la setena corona agregada l'any 2015.Des de Junts, i de la mà del diputat, han registrat una esmena d’addicció a la disposició addicional trenta-sisena a la, per tal que "el Govern, durant el pròxim quadrimestre del 2023,". La formació assegura que tant el diputat Saldoni com el president del Consell Comarcal del Berguedà,, en representació dels alcaldes, i els caps de llista del partit a la comarca, han treballat per tal que aquesta proposta quedés inclosa en els pressupostos a partir de la Llei de Mesures."Deixar el Berguedà fora de la zona tarifària, sabent el nombre de persones joves usuàries que utilitzen el transport, és", ha apuntat l'alcaldable de Junts per Berga,, que ha incidit que "són molts els joves que resideixen al Berguedà i que cada dia s’han de desplaçar per cursar els seus estudis o fins i tot treballar".Per la seva banda, el PSC de Berga instarà a l'Ajuntament de Berga, en el pròxim ple ordinari, a aprovar unaa les bonificacions anunciades pel conseller Fernàndez. I és que des de la formació assenyalen que "aquesta exclusió representa un".D'aquesta manera, el regidor del PSC al consistori de la capital berguedana,, reclamarà en sessió plenària "sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la inclusió del Berguedà formar part d’aquestes bonificacions".