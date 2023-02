El futur del porta a porta a Berga: cubells en lloc de bosses i possibilitat de substituir el sistema en algun barri

Alternatives per evitar la deixadesa

Amb el nou model de gestió de residus que l'equip de govern del(CCB) vol aprovar dilluns, per tal d'adjudicar-lo a l'estiu i que sigui una realitat a l'inici del 2024, es posen sobre la taula dues grans novetats en el sistema de recollida a la capital. D'una banda, s'inclourà en el contracte de concessió, com a la resta de municipis berguedans on està present el porta a porta, per tal de deixar enrere les bosses. I de l'altra, es farà constar una amortització de dos anys durant els quals, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Berga poden acordaramb un sistema d'illetes mòbils.Al voltant de la primera qüestió, sobre la introducció dels bujols de reciclatge per a totes les fraccions, el president del CCB,, ha declarat que "ho anirem veient", matisant que és quelcom que "", tot i incidir que "jo crec que tothom se sentirà còmode". Així, Lara ha incidit que es vol tractar la qüestió amb el consistori de la capital, a la vegada que es vol, com són les bosses, les quals ha recordat que suposen una despesa econòmica anual d'entreNo obstant això, el conseller de Medi Ambient,, ha reconegut queque l'equip de govern comarcal portarà a debat el dilluns, en un ple extraordinari de l'ens, cosa que fa pràcticament realitat la implantació d'aquest sistema. Cal recordar que, el mes de gener, ambdós representants ja van fer referència a la possibilitat de portar els bujols a la capital a través d'un, que segons van declarar aleshores,Ara bé,que s'està presentant en alguns punts de la capital, com és el cas del Barri Vell, on de forma habitual,d'algunes persones que abandonen les seves deixalles a la via pública. És per aquest motiu que, dins el nou contracte que es vol treure a concurs, l'ens es reserva el dret d'exigir a l'empresa adjudicatària, i en cas d'acordar-ho juntament amb el consistori berguedà,. Però com a mesura extrema, una de les solucions proposades és aquest sistema d'illetes mòbils", ha posat de manifest Lara, a la vegada que Linares ha detallat que aquest model és similar al que ja s'ha implantat en altres nuclis antics de ciutats com. Sigui com sigui, el conseller de Medi Ambient ha insistit que ", i això és una evidència", citant d'exemple el cas de Manlleu.Paral·lelament, el CCB també reforçarà la neteja amb la creació i posada en marxa d'unaque acompanyi el camió de recollida del porta a porta i s'encarregui deabocats de forma indeguda. En aquest sentit, els responsables comarcals han assegurat que aquesta acció, sinó que es fa per mantenir la ciutat en condicions i perquè "la neteja crida a la neteja". En qualsevol cas, i aprofitant la contractació de més personal per a les tasques de pedagogia, es procuraràper tal de poder sancionar aquells que incompleixen.