Avià convoca la sisena edició dels pressupostos participatius

L'iniciarà el dilluns vinent, 27 de febrer, el procés per la presentació de propostes dels. Aquesta iniciativa, engegada l’any 2018 i que arriba ja a la seva sisena edició, permet als veïns i veïnes d’Avià presentar les seves idees amb la finalitat de millorar el municipi.Avianesos i avianeses poden proposar i votar els projectes en els quals s’ha de dedicar una part del pressupost municipal. Enguany, l’Ajuntament destinarà un total deal projecte dels pressupostos participatius. D’aquests diners totals, 7.000 euros es reserven per a realitzar unEn aquestes primeres passes del procés, el consistori avianès ha fet una crida a participar en la comissió d’impuls dels pressupostos participatius. Aquesta comissió és l’òrgan que faràamb l’objectiu que sigui el més transparent possible.Així, a partir del dilluns, s’obre el termini per a la presentació de propostes. Aquestes es podran presentar en línia o de manera presencial, a les oficines de l'Ajuntament,, dia en què es tancarà el procés. Després del període de presentació de propostes, aquestes passaran un, i un cop acceptades, es donaran a conèixer per a poder dur a terme la. L’últim pas serà la publicació dels resultats finals.La regidora de participació ciutadana,, ha declarat que "estem molt satisfets del funcionament dels pressupostos participatius i podem afirmar que". Així mateix, ha destacat que "els veïns i veïnes del poble tenen a les seves mans la possibilitat de presentar propostes per, i des d’aquí faig una crida a presentar el màxim de propostes possibles".L’any 2022 elva ser la proposta més votada dels pressupostos participatius de l’Ajuntament d’Avià. Un total devan participar en les votacions telemàtiques o presencials per escollir alguna de les