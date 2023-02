L'ADB distingeix les empreses adherides als programes de promoció turística i de turisme sostenible

L’Espai Santa Eulàlia de Gironella ha acollit l’acte de lliurament dels distintius a les empreses adherides a dos programes que, segons l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB), tenen una gran rellevància pel servei de turisme de la comarca. Es tracta del programa dels, que treballa per millorar la qualitat d’informació turística del territori i fer xarxa de col·laboracions entre les empreses, i el, que ajuda a les empreses a millorar la seva gestió en sostenibilitat turística i promou el posicionament de la comarca com a destinació turística sostenible.Pel que fa al programa PIT, en aquesta anualitatde les qualsque formen part del conjunt de 563 punts PIT a tota la província de Barcelona. D'aquesta manera, des de l'ADB assenyalen que aquesta iniciativa, implantada al territori pel servei de turisme comarcal, està. Segons informa l'ens, les empreses que treballen dins d’aquest programa realitzen formacions i sortides de coneixement del territori per tal d’adquirir el bagatge necessari per. Així, poden recomanar, suggerir i incentivar la visita a altres recursos i serveis del territori, millorar l’experiència del visitant i fidelitzar-los perquè tornin.En relació amb el Compromís per la Sostenibilitat Turística Biosphere, enguany s’han certificatque han superat tots els compromisos per assolir la certificació de Turisme Sostenible Biosphere. Entre els distingits, s’hi compten 22 empreses turístiques, 6 administracions públiques, 5 recursos turístics, el Parc Natural Cadí-Moixeró i 3 oficines d’informació turística. Des de la, conjuntament amb lai l’s’impulsa la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle, un reconeixement per a empreses i entitats turístiques que aposten per la, millorant el posicionament del seu negoci o entitat i incorporant valor afegit a la seva activitat, generantL’acte, celebrat el dimecres, va comptar amb la presència de la representació de la Diputació de Barcelona amb la, el president de l’ADB,, i l’alcalde de Gironella,. En aquest sentit, Vall va mostrar el seu agraïment especial al sector, i va valorar que "en l’entrega de distintius PIT i segell Biosphere s’ha demostrat que". "L’esforç que estan fent per apostar per un turisme responsable i conscient amb el territori és gran, i per això, ara ja podem dir que", va sentenciar el president de l'ADB.