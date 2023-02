Berga acomiada el Carnaval enterrant el Rei Dimoni i menjant sardines

El torn de Gironella

Berga està de dol. I és que, després de més d'una setmana de disbauxa terrorífica,. La vetlla i el sepeli van tenir lloc ahir al vespre, quan a la porta de l'Ajuntament, es va notificar la defunció del líder de l'avern. Va ser des d'aquest punt que una comitiva de ploraneres, súbdits del Rei, la comparseria de la Bauma dels Encantats i la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga, va iniciar unai fins a la plaça del Forn.En aquest emplaçament, un representant de lava llegir el testament del Rei Dimoni, fent especial èmfasi ad'enguany. Posteriorment, es va procedir a la incineració del cos. I, aprofitant el mateix escenari, es va fer entrega de vals de 50 euros de Bergacomercial entre les interpretacions, individuals i grupals,presents. L’acte va finalitzar amb elper la Penya Boletaire de Berga.L’esdeveniment ha estat organitzat per l’i l’, amb la col·laboració de l’, la, lai persones a títol individual.En tot cas, el Carnaval encara no ha posat el punt final a la comarca, ja que a Gironella se celebra aquest cap de setmana. El ball més tardà del Berguedà arrencarà oficialment demà al matí amb lesdels dos centres de primària del municipi. A les 09.30 hores, engegarà la de Cal Bassacs, i a les 11.00 la de Gironella. Més tard, a partir de les 20.30 hores, l'Espai el Blat es transformarà per acollirEl dissabte al matí, es durà a terme el, que premiarà els establiments millor decorats amb l'ocasió del Carnaval. I ja a la tarda, a les 17.30 hores, donarà el tret de sortida la, amb la plaça Doctor Armengou com a punt d'inici i fins a la plaça de l'Estació, on s'entregaran els premis. A les 22.30 hores, començarà elpel centre de Gironella, i més tard (23.30 hores) se celebrarà laa l'Espai el Blat.Per acabar, el diumenge al matí, a partir de les 10.00 hores, es durà a terme el recorregut del, que reconeixerà els indrets més ben decorats en la temàtica del Carnaval. I a les 18.00 horesamb una nova, a l'Espai Cultural Viladomiu Nou.